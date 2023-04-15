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Новый поворот. В Омске завели дело на молодую мать, напавшую на медсестру

15 апреля 2023, 03:42
Фото: 1MI
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Следователи завели дело на омичку, напавшую на медика

Женщина в состоянии опьянения напала на медсестру в БСМП-1.

Региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовногл дела в отношении омички, которая напала на медика 12 апреля.

Напомним, 26-летнюю женщину в состоянии опьянения госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП-1. Там она ударила 47-летнюю медицинскую сестру.

После инцидента началась проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. По какой статье — не уточняется.

Также в СУ СКР отметили, что семью омички проверят надзорные органы, так как появилась информация, что женщина избивает своего пятимесячного ребенка.

Ранее сообщалось, что нападавшей оказалась омская блогер Ева Абрамович.

В Омске молодая мать напала на медсестру в токсикологическом отделении БСМП-1
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#Ольга Акамова#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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