Новый поворот. В Омске завели дело на молодую мать, напавшую на медсестру

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовногл дела в отношении омички, которая напала на медика 12 апреля.
Напомним, 26-летнюю женщину в состоянии опьянения госпитализировали в токсикологическое отделение БСМП-1. Там она ударила 47-летнюю медицинскую сестру.
После инцидента началась проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. По какой статье — не уточняется.
Также в СУ СКР отметили, что семью омички проверят надзорные органы, так как появилась информация, что женщина избивает своего пятимесячного ребенка.
Ранее сообщалось, что нападавшей оказалась омская блогер Ева Абрамович.