Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Изображение материала

В Омске молодая мать напала на медсестру в токсикологическом отделении БСМП-1

14 апреля 2023, 10:13
Фото: 1MI
Иллюстрация
В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту нападения.

В токсикологическом отделении БСМП-1 47-летняя медсестра пострадала от рук 26-летней пациентки. Инцидент произошел в среду, 12 апреля. В настоящий момент проводится доследственная проверка.

По предварительной информации следователей, омская блогерша Ева Абрамович поступила в БСМП в состоянии наркотического опьянения. В отделении девушка беспричинно напала на медработника. У медсестры диагностировали многочисленные ушибы, травму головы и растяжение мышц шеи.

Помимо этого в ведомстве узнали, что Абрамович бьет своего пятимесячного ребенка.

«В ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания пятимесячного ребенка девушки и тщательно проверена поступившая информация о том, что девушка бьет ребенка. Действиям матери будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе следкома.

Напомним, в марте этого года в Омске заключили под стражу 39-летнего мужчину, который на протяжении полугода избивал свою 15-летнюю дочь. Поводом для этого стали выдуманные проступки.

Выявили психоз. Избившего и изрезавшего ножом 4 прохожих омича отправили лечиться
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Нападение#Нападение на врача#Доследственная проверка#БСМП-1#Медсестра#Наркотики#Происшествия#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
Сегодня, 04:29
Зимние причуды. Омскую область в середине весны засыпало снегом
Сегодня, 03:15
Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
Сегодня, 08:54
Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества
Сегодня, 09:05
В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 05:32
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
Сегодня, 02:28