В Омске молодая мать напала на медсестру в токсикологическом отделении БСМП-1

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В токсикологическом отделении БСМП-1 47-летняя медсестра пострадала от рук 26-летней пациентки. Инцидент произошел в среду, 12 апреля. В настоящий момент проводится доследственная проверка.
По предварительной информации следователей, омская блогерша Ева Абрамович поступила в БСМП в состоянии наркотического опьянения. В отделении девушка беспричинно напала на медработника. У медсестры диагностировали многочисленные ушибы, травму головы и растяжение мышц шеи.
Помимо этого в ведомстве узнали, что Абрамович бьет своего пятимесячного ребенка.
«В ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания пятимесячного ребенка девушки и тщательно проверена поступившая информация о том, что девушка бьет ребенка. Действиям матери будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе следкома.
Напомним, в марте этого года в Омске заключили под стражу 39-летнего мужчину, который на протяжении полугода избивал свою 15-летнюю дочь. Поводом для этого стали выдуманные проступки.