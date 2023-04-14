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Определены претенденты на звание «Предприниматель ГОроДа»

14 апреля 2023, 07:37
Фото: 1MI
Экспертный совет третьей региональной премии «Предприниматель ГОроДА» определил шорт-лист номинантов.

В список вошли 18 представителей малого и среднего бизнеса Омской области. Всего в этом году заявки на участие в Премии подали более 800 предпринимателей.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«В этом году организаторами было принято решение выделить из номинации „Развиваю бизнес в другой сфере“ три подгруппы: „Бизнес в сфере отдыха и развлечений“, „Бизнес в сфере красоты и здоровья“, „Бизнес в социальной сфере (образование)“. Мы очень рады росту количества участников из новых направлений деятельности, это свидетельствует о значимости проекта и его ценности для предпринимателей».

В конце апреля состоится заседание Наблюдательного совета, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний, а также инфраструктуры поддержки бизнеса. Совет определит по одному победителю в каждой номинации, а также победителя, который получит звание «Предприниматель ГОроДА».

Призами станут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях, а также сертификаты на разработку сайта-визитки или брендбука, либо на услуги по ведению социальных сетей и размещению продукции на маркетплейсах.

Кроме того, на сайте Премии сейчас проходит народное голосование. Сделать свой выбор и поддержать одного из предпринимателей могут все жители Омской области. Проголосовать можно только один раз — https://предпринимательгорода.рф/candidates/.

Организаторы Премии: центр «Мой бизнес» Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России». Премия «Предприниматель ГОроДА» проводится при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

#Город#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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