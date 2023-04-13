Омскую офтальмологическую больницу оснастили умными датчиками микроклимата

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Всего в больнице установлено 15 умных устройств «Цельсиум». Это портативные датчики, которые контролируют температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Приборы подключены к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет.
В клинической офтальмологической больнице им. В.П. Выходцева датчики от МТС помогут вести мониторинг температуры и влажности в помещениях, где хранятся лекарства, а также в процедурных кабинетах. Согласно требованиям Росздравнадзора, температура в таких помещениях должна быть не выше 25 градусов, а влажность — не более 60%. Если эти показатели отклонятся от допустимых значений, датчики «Цельсиум» моментально отправят уведомление. Таким образом, сотрудникам медицинского учреждения не нужно вручную контролировать температуру и влажность в помещениях и вести бумажные журналы.
«Датчики „Цельсиум“ изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Помимо медицинских учреждений, их используют музеи, библиотеки, торговые и складские компании. Например, в Нижнем Новгороде устройства помогают библиотеке сохранять книжный фонд, а в Рыбинске — экспонаты в музее. Датчики не требуют сложной установки, поэтому могут применяться там, где запрещены работы с образованием пыли», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.