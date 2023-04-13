Омскую офтальмологическую больницу оснастили умными датчиками микроклимата

В клинической офтальмологической больнице им. В.П. Выходцева датчики от МТС помогут вести мониторинг температуры и влажности в помещениях, где хранятся лекарства, а также в процедурных кабинетах. Согласно требованиям Росздравнадзора, температура в таких помещениях должна быть не выше 25 градусов, а влажность — не более 60%. Если эти показатели отклонятся от допустимых значений, датчики «Цельсиум» моментально отправят уведомление. Таким образом, сотрудникам медицинского учреждения не нужно вручную контролировать температуру и влажность в помещениях и вести бумажные журналы.