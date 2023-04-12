Топ-менеджеры Сибирского Сбера и глава Омской области обсудили сотрудничество

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Участники встречи рассмотрели вопросы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, газификации, образования, цифровизации и AI-трансформации Омской области.
Виталий Хоценко считает перспективным направление подготовки ИТ-кадров в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни. Он предложил Сберу рассмотреть возможность реализации в регионе образовательного проекта «Школа 21».
Виталий Хоценко, ВРИО Губернатора Омской области:
«Этот проект Сбера нацелен на молодёжь, подготовку ИТ-специалистов, а в Омской области есть для их подготовки хорошая база — сильные вузы. Будем также рады участию Сбера в других проектах, направленных на улучшение жизни региона, в том числе в социальной сфере».
Представители Сибирского Сбера отметили, что и с точки зрения финансовых показателей, банк чувствует себя уверенно и по-прежнему является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
Дмитрий Солнцев, Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»
«В Омске в настоящее время действует самый крупный контакт-центр Сбербанка в стране — здесь обрабатывается около 30% обращений, поступающих на единый номер банка. В омской Единой службе заботы о клиентах работает 2,5 тысячи человек. С учетом этого, общая численность сотрудников банка превышает другие сибирские регионы: в Омской области у нас трудятся 4,5 тысячи омичей».
Омская область и Сбер на протяжении нескольких лет вместе реализуют проекты в различных сферах. Действующее между Правительством региона и Сбербанком соглашение о долгосрочном сотрудничестве периодически обновляется в соответствии с современной повесткой.
Наталья Корнева, Управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Сбер совместно с Правительством Омской области видит в регионе потенциал. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы Омск и область были комфортными, современными в первую очередь для тех, кто здесь уже живет, развивает свой бизнес. Нам также важно создать такие условия, при которых Омская область будет привлекательна и для людей из других регионов страны, которые захотят остаться в Сибири, обустраивать здесь свою жизнь, развивать местные различные отрасли».
По итогам встречи составлен протокол поручений, связанных с проработкой предложений и реализацией совместных проектов.