Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Изображение материала

После падения пассажира автобуса к медикам обратились две омички

9 апреля 2023, 06:48
Фото: 1MI
иллюстрация
Полиция проводит проверку.

8 апреля в 12:30 в Омске произошел инцидент с участием пассажирского транспорта. Есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция.

58-летний водитель пассажирского «ПАЗ Вектор» ехал по маршруту №359, то есть от Кирпичного завода до поселка Чкаловский. Когда автобус находился на улице Богдана Хмельницкого со стороны Кирова в районе дома №223а, там упал пассажир. Всего в салоне было 30 человек.

В результате происшествия к медикам обратились 70-летняя и 56-летняя женщины. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего.

#ДТП#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Общественный транспорт#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Срочно. В Омске на территории производственного цеха случился пожар
Сегодня, 08:31
Скучали по зиме? Омичей ждет «февральское» похолодание и снег
Сегодня, 05:45
«Омские ястребы» вышли в финал Кубка Харламова
Сегодня, 03:35
Шок. Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт
Сегодня, 05:00
Удобные диваны и USB-разъемы. В Омской области обновят электрички
Сегодня, 03:58
В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем
Сегодня, 09:37