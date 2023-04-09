После падения пассажира автобуса к медикам обратились две омички

58-летний водитель пассажирского «ПАЗ Вектор» ехал по маршруту №359, то есть от Кирпичного завода до поселка Чкаловский. Когда автобус находился на улице Богдана Хмельницкого со стороны Кирова в районе дома №223а, там упал пассажир. Всего в салоне было 30 человек.