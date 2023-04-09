После падения пассажира автобуса к медикам обратились две омички

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Published Сегодня, 06:48
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8 апреля в 12:30 в Омске произошел инцидент с участием пассажирского транспорта. Есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция.
58-летний водитель пассажирского «ПАЗ Вектор» ехал по маршруту №359, то есть от Кирпичного завода до поселка Чкаловский. Когда автобус находился на улице Богдана Хмельницкого со стороны Кирова в районе дома №223а, там упал пассажир. Всего в салоне было 30 человек.
В результате происшествия к медикам обратились 70-летняя и 56-летняя женщины. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего.