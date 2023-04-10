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В Амурском поселке Омска 14 апреля массово отключат воду. Адреса

10 апреля 2023, 08:55
Фото: Город55

В Омске 14 апреля жители Амурского поселка на целый день лишатся воды

Стало известно, какие дома попадают под отключение.

В пятницу, 14 апреля, бригада «Омскводоканала» будет работать на износившемся участке водопровода, чтобы к дачам в садовом товариществе «Омь» бесперебойно поступала вода. Ремонт начнут в 01:00 и закончат к 23:00 этого же дня.

Для проведения необходимых работ предприятию нужно на это время остановить подачу холодной и горячей воды в поселки Большие поля, Степной по улице 40 лет Ракетных войск, частный сектор по улицам Новаторов и Смоленской.

Кроме того, под отключение попадают:

  • Микрорайон Загородный 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 3Б, 12, 52;
  • Частный сектор по улийам Кедровая, Кленовая, садовые товарищества «Строитель», «Загородный»;
  • Коттеджи по улицам Драверта, Ядринцева, Вяткина; Петровского, Каховская, Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова, по переулку Донецкому 2, 3, 4, 5, 6;
  • Ул. Госплемстанция 18, 24, 18;
  • Ул. Дорожная 18к1, 18к2, частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й Дорожной;
  • Ул. Сибмисовская 1, 1Б, 1к1, 1/1, 1/1,9, 1/3, ¼, 9/1, 9/3, 1а, 12, 14;
  • Ул. Каховская 3, 3/2,5,7;
  • Ул. 1 Амурский проезд 3, 5, 5к1, 3к1, 3к2, 5к2;
  • Ул. 2 Амурский проезд 6, 4к3, 4к2, 4к1, 4;
  • Ул. 3 Амурский проезд 1к2, 5, 3, 3к1, 1, 1к1;
  • Ул. 4 Амурский проезд 6к2, 14, 12, 10, 10к1;
  • Ул. Ядринцева 24, 26;
  • Ул. Успешная 1а, 2, 3, 3к1, 4, 5, 1к1, 1к2;
  • Ул. Донецкая 11;
  • Ул. Стороженко 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1, 25к1а;
  • Ул. 1 Квартал 2, 3,4, 5, 6.

Водоснабжения также не будет в жилых и административных домах по улицам Краснознамённая, Завертяева, 21-я Амурская. О подвозе воды «Омскводоканал» не сообщает, так что попадающим под отключение нужно запастись водой самостоятельно.

#Отключение воды#ОмскВодоканал#Общество#ЖКХ#Город#Новости#Омск#Алина Ясинская
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