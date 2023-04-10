Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В пятницу, 14 апреля, бригада «Омскводоканала» будет работать на износившемся участке водопровода, чтобы к дачам в садовом товариществе «Омь» бесперебойно поступала вода. Ремонт начнут в 01:00 и закончат к 23:00 этого же дня.
Для проведения необходимых работ предприятию нужно на это время остановить подачу холодной и горячей воды в поселки Большие поля, Степной по улице 40 лет Ракетных войск, частный сектор по улицам Новаторов и Смоленской.
Кроме того, под отключение попадают:
Водоснабжения также не будет в жилых и административных домах по улицам Краснознамённая, Завертяева, 21-я Амурская. О подвозе воды «Омскводоканал» не сообщает, так что попадающим под отключение нужно запастись водой самостоятельно.