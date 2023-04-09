Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Изображение материала

Омичи не смогут посмотреть телевизор. Объясняем, почему

9 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области кратковременно отключат ТВ-каналы

Отключение коснется не всех.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщает о кратковременных отключениях трансляции в Омской области. С 10 по 16 апреля будут проходить профилактические работы.

Перерывы в работе телевидения коснутся:

— 12 апреля с 08:00 до 14:00 жителей села Чебаклы Большереченского района;

— 13 апреля с 06:00 до 12:00 жителей села Большие Уки Большеуковского района;

— 16–17 апреля с 22:00 до 07:00 жителей Омска, Тары, поселка Черлак Черлакского района.

#Телевидение#Радио#Профилактика#Общество#Новости#Омская область#Омск#Тара#Черлакский район#Большеуковский район#Большереченский район
Подпишитесь
Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы
Сегодня, 11:13
Скучали по зиме? Омичей ждет «февральское» похолодание и снег
Сегодня, 05:45
Срочно. В Омске на территории производственного цеха случился пожар
Сегодня, 08:31
Шок. Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт
Сегодня, 05:00
Стартовал поиск подрядчика для капремонта омской гимназии №88 за 163 млн руб
Сегодня, 13:34
В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем
Сегодня, 09:37