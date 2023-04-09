Омичи не смогут посмотреть телевизор. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщает о кратковременных отключениях трансляции в Омской области. С 10 по 16 апреля будут проходить профилактические работы.
Перерывы в работе телевидения коснутся:
— 12 апреля с 08:00 до 14:00 жителей села Чебаклы Большереченского района;
— 13 апреля с 06:00 до 12:00 жителей села Большие Уки Большеуковского района;
— 16–17 апреля с 22:00 до 07:00 жителей Омска, Тары, поселка Черлак Черлакского района.