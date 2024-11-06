gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Радио

Выбрать дату
2024
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
Профилактика и плановые работы. Жителям Омской области на неделю отключат ТВ
7 июля, 04:03
2023
Ушла из жизни омская поэтесса и журналист Татьяна Бурундукова
28 декабря 2023, 02:26
Станция с русскоязычными хитами. В Омске заработало новое радио «ПИ FM»
23 августа 2023, 06:25
Омичи не смогут посмотреть телевизор. Объясняем, почему
Отключение коснется не всех.
9 апреля 2023, 13:54
Без «голубого экрана». Почему некоторые омичи не смогут смотреть телевизор
Ограничения продлятся два дня.
19 марта 2023, 09:01
2022
Подарок для автолюбителей. В Омске заработают сразу две новые радиостанции
В городе начнут работать радиостанции «ПИ ФМ» и «ГПМ Радио».
22 декабря 2022, 08:07
«Кина не будет». В Омской области отключат ТВ и радио
Ограничения ожидаются перед Новым годом.
18 декабря 2022, 07:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика