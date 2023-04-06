Надвигающаяся непогода, массовое ДТП и выжигание сухой травы. Омск за день

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в пятницу, 7 апреля, в регион придет похолодание и местами слабый снег. Отметим, порывы ветра до 18 м/с. ГУ МЧС по Омской области предупреждает, что при усилении ветра лучше не находится рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. А также парковаться подальше от них. Омичей просят не отпускать детей одних на улицу и быть внимательными на дорогах. Но уже в субботу, 8 апреля, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до + 6 градусов, ночью возможно похолодание до -15 градусов. В воскресенье, 9 апреля, ночью похолодает до -12 градусов, а в дневное время температура поднимется до + 11 градусов.