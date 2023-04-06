Надвигающаяся непогода, массовое ДТП и выжигание сухой травы. Омск за день

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. В МЧС предупредили омичей о надвигающейся непогоде
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в пятницу, 7 апреля, в регион придет похолодание и местами слабый снег. Отметим, порывы ветра до 18 м/с. ГУ МЧС по Омской области предупреждает, что при усилении ветра лучше не находится рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. А также парковаться подальше от них. Омичей просят не отпускать детей одних на улицу и быть внимательными на дорогах. Но уже в субботу, 8 апреля, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до + 6 градусов, ночью возможно похолодание до -15 градусов. В воскресенье, 9 апреля, ночью похолодает до -12 градусов, а в дневное время температура поднимется до + 11 градусов.
Новость №2. Этой весной в Омской области отказались от выжигания сухой травы.
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что профилактические выжигания хвороста, лесной подстилки и сухой травы переносятся на осень 2023 года. Возможно, в регионе совсем откажутся от выжигания, ведь период профвыжиганий, когда они эффективны и не наносят вреда, очень короткий. А осенью на количество работ по выжиганию влияет сырость. Отметим, что профилактические противопожарные выжигания проводят для того, чтобы в случае возникновения пожаров участки с выгоревшей травой стали препятствием для распространения огня. Вдобавок в ведомстве уточнили, что деньги, выделенные на профотжиги, хотят направить на создание минерализованных полос и аншлагов.
Новость №3. В Омске пьяный водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
Управление МВД России по Омской области сообщает, что пьяный водитель устроил массовое ДТП в Кировском округе. 48-летний водитель «Toyota Land Cruiser» ехал по ул. Бульвар Заречный и в районе дома 2Б врезался в стоящий автомобиль «Toyota», после чего скрылся в направлении ул. Лукашевича. Затем в районе дома № 1 по проспекту Мира тот же внедорожник врезался в ГАЗель скорой помощи. Однако и это не остановило водителя. Он продолжил ехать по ул. Красный Путь и в районе пересечения с ул. Березовой при повороте налево врезался в «Hyundai», «Lada Largus» и «Hyundai Solaris». В итоге мужчину с признаками опьянения задержали в районе дома № 21 по проспекту Королева. Отметим, что пострадали два пассажира ГАЗели.