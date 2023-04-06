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Усиление ветра и снег. Омичей предупредили о непогоде

6 апреля 2023, 10:02
Фото: Город55
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МЧС предупредило омичей о надвигающейся непогоде

Похолодает в пятницу, 7 апреля.

ГУ МЧС по Омской области предупредило жителей региона о неблагоприятных явлениях погоды в пятницу, 7 апреля.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 7 апреля в регионе похолодает, а также местами пройдет слабый снег. Отметим, порывы ветра до 18 м/с.

«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Парковку автомобилей осуществляйте в отдалении от них. Не отпускайте детей на улицу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщают в МЧС.

Однако уже в субботу, 8 апреля, существенных осадков не ожидается. Температура днем поднимется до + 6 градусов. В ночное время возможно похолодание до -15 градусов.

В воскресенье, 9 апреля, температура ночью опустится до -12 градусов, а в дневное время потеплеет до + 11 градусов. Также без осадков. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

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#Ксения Карагодина#ГУ МЧС по Омской области#Снег#Ветер#Погода#Плохая погода#Погода в Омске#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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