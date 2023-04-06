Усиление ветра и снег. Омичей предупредили о непогоде

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
ГУ МЧС по Омской области предупредило жителей региона о неблагоприятных явлениях погоды в пятницу, 7 апреля.
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 7 апреля в регионе похолодает, а также местами пройдет слабый снег. Отметим, порывы ветра до 18 м/с.
«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Парковку автомобилей осуществляйте в отдалении от них. Не отпускайте детей на улицу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!», — сообщают в МЧС.
Однако уже в субботу, 8 апреля, существенных осадков не ожидается. Температура днем поднимется до + 6 градусов. В ночное время возможно похолодание до -15 градусов.
В воскресенье, 9 апреля, температура ночью опустится до -12 градусов, а в дневное время потеплеет до + 11 градусов. Также без осадков. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.