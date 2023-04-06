Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

Пьяный водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП в Омске

6 апреля 2023, 12:48
Фото: Управление МВД России по Омской области
Пострадали два пассажира скорой помощи.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 6 марта, пьяный водитель устроил массовое ДТП в Кировском округе.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Установлено, что 48-летний водитель «Toyota Land Cruiser» ехал по ул. Бульвар Заречный и в районе дома 2Б врезался в стоящий автомобиль «Toyota». После чего внедорожник скрылся в направлении ул. Лукашевича.

Чуть позже в районе дома № 1 по проспекту Мира тот же водитель врезался в ГАЗель скорой помощи. Он выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении. Однако и это не остановило водителя.

Он продолжил ехать по ул. Красный Путь и в районе пересечения с ул. Березовой при повороте налево врезался в «Hyundai», «Lada Largus» и «Hyundai Solaris». Машины в этот момент стояли на перекрестке и ждали сигнал светофора. Водитель умчал на Королева.

В итоге мужчину с признаками опьянения задержали в районе дома № 21 по проспекту Королева.

«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля ГАЗель (мужчине 1993 г. р. и женщине 1971 г. р.). Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — уточнили в полиции.
Водителя задержали. В Омске пьяный иркутянин совершил четыре ДТП за день
Узнать подробнее
#Авария#ДТП#Массовое ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Вчера, 12:00
Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме
Сегодня, 06:43
Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты
Сегодня, 05:51
Врио губернатора Омской области согласовал кандидатуру нового министра образования
Сегодня, 10:42
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Сегодня, 05:06
Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Сегодня, 07:00