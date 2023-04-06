Пьяный водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП в Омске

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 6 марта, пьяный водитель устроил массовое ДТП в Кировском округе.
Установлено, что 48-летний водитель «Toyota Land Cruiser» ехал по ул. Бульвар Заречный и в районе дома 2Б врезался в стоящий автомобиль «Toyota». После чего внедорожник скрылся в направлении ул. Лукашевича.
Чуть позже в районе дома № 1 по проспекту Мира тот же водитель врезался в ГАЗель скорой помощи. Он выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении. Однако и это не остановило водителя.
Он продолжил ехать по ул. Красный Путь и в районе пересечения с ул. Березовой при повороте налево врезался в «Hyundai», «Lada Largus» и «Hyundai Solaris». Машины в этот момент стояли на перекрестке и ждали сигнал светофора. Водитель умчал на Королева.
В итоге мужчину с признаками опьянения задержали в районе дома № 21 по проспекту Королева.
«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля ГАЗель (мужчине 1993 г. р. и женщине 1971 г. р.). Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — уточнили в полиции.