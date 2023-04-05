Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Торговый центр «Триумф» на улице Березовского загорелся в конце ноября 2022 года. Пламя охватило первый этаж здания и распространилось на площади 1350 кв. м. Продуктовый склад с супермаркетом полностью выгорели. На тушение пожара у спасателей ушел целый день.
После нескольких дней молчания «Триумф» открыл двери, чтобы покупатели взяли покрытые сажей товары. Естественно, с большой скидкой.
Судебный эксперт омской пожарной лаборатории вместе с работниками экспертного криминалистического центра УМВД выяснили причину возгорания. Как сообщает NGS55.RU со ссылкой на региональное МЧС, пожар случился в подсобном здании, там произошло короткое замыкание.
После этого инцидента МЧС начало массовые внеплановые проверки во всех крупных складах и торговых центрах страны.