Торговый центр «Триумф» на улице Березовского загорелся в конце ноября 2022 года. Пламя охватило первый этаж здания и распространилось на площади 1350 кв. м. Продуктовый склад с супермаркетом полностью выгорели. На тушение пожара у спасателей ушел целый день.