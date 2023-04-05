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В МЧС сообщили причину пожара в омском ТЦ «Триумф»

5 апреля 2023, 05:35
Фото: Город55
Что послужило возникновению пожара, стало известно только спустя четыре месяца после инцидента.

Торговый центр «Триумф» на улице Березовского загорелся в конце ноября 2022 года. Пламя охватило первый этаж здания и распространилось на площади 1350 кв. м. Продуктовый склад с супермаркетом полностью выгорели. На тушение пожара у спасателей ушел целый день.

После нескольких дней молчания «Триумф» открыл двери, чтобы покупатели взяли покрытые сажей товары. Естественно, с большой скидкой.

Судебный эксперт омской пожарной лаборатории вместе с работниками экспертного криминалистического центра УМВД выяснили причину возгорания. Как сообщает NGS55.RU со ссылкой на региональное МЧС, пожар случился в подсобном здании, там произошло короткое замыкание.

После этого инцидента МЧС начало массовые внеплановые проверки во всех крупных складах и торговых центрах страны.

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#Алина Ясинская#ТЦ триумф#Пожар в ТЦ#Происшествия#Новости#Омск
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