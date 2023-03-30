Подключилась прокуратура. Омич погиб на пожаре в бывшем мебельном цеху

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что на ул. Заводская в бывшем мебельном цеху произошел пожар, в котором погиб мужчина. Возгорание произошло ночью.
После того, как возгорание устранили, в одном из помещений нашли тело неизвестного мужчины. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
«На месте работу правоохранительных органов и специализированных служб координировал и. о. прокурора Советского округа Петр Байер, — уточняют в прокуратуре.
Прокуратура Советского округа поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.
Напомним, что недавно произошел пожар на складе. Чтобы его потушить пришлось привлечь почти 100 человек и 26 единиц техники.