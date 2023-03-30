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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Подключилась прокуратура. Омич погиб на пожаре в бывшем мебельном цеху

30 марта 2023, 14:43
Фото: Город55
иллюстрация

Омич погиб на пожаре из-за неосторожного курения

Прокуратура Советского округа поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что на ул. Заводская в бывшем мебельном цеху произошел пожар, в котором погиб мужчина. Возгорание произошло ночью.

После того, как возгорание устранили, в одном из помещений нашли тело неизвестного мужчины. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

«На месте работу правоохранительных органов и специализированных служб координировал и. о. прокурора Советского округа Петр Байер, — уточняют в прокуратуре.

Прокуратура Советского округа поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.

Напомним, что недавно произошел пожар на складе. Чтобы его потушить пришлось привлечь почти 100 человек и 26 единиц техники.

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#Ксения Карагодина#Пожар с погибшими#Прокуратура#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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