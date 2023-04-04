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Война соседей. Омскую кошку ограничили в правах

4 апреля 2023, 07:45
Фото: Город55

В Омске пенсионер судился с соседкой из-за кошки

Непростая ситуация возникла в одной из квартир на Левобережье, собственниками которой являются два человека.

72-летний мужчина обратился в суд, заявив, что его 38-летняя соседка ограничивает его права на пользование своим жилищем. Поругавшимся соседям удалось найти компромисс, но омич не всем остался доволен.

Они договорились, что за каждым будет закреплена одна комната. В ванной женщина должна убрать полку и лишние вещи, а также демонтировать кухонный стол, чтобы мужчина мог поставить свой. Кроме того, он потребовал, чтобы кошка омички не разгуливала по квартире. Вместе с этим пенсионер перестал настаивать на том, чтобы женщина убрала с кухни свои холодильник и шкаф, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Все шло отлично, только пушистый питомец продолжал портить идиллию. Кошка свободно передвигалась по квартире, чем изрядно мешала мужчине. Он не смог вытерпеть присутствия животного и обратился к судебным приставам.

Далее состоялся разговор с владелицей кошки. Может показаться, что эта проблема несущественна, но судебный пристав-исполнитель был весьма серьезен. Хозяйка невоспитанного питомца могла получить несколько штрафов, поэтому решила все-таки ограничить пушистую подружку в передвижении. Вряд ли она изучала методы дрессировки кошек для этого, скорее всего, попросту начала запирать животное в своей комнате.

Война за жилые метры на этом закончилась. Как сказался этот конфликт и ограничение свободы на психоэмоциональном состоянии кошки неизвестно.

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#Кошка#Общество#Алина Ясинская#Новости#Омск
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