Война соседей. Омскую кошку ограничили в правах

Они договорились, что за каждым будет закреплена одна комната. В ванной женщина должна убрать полку и лишние вещи, а также демонтировать кухонный стол, чтобы мужчина мог поставить свой. Кроме того, он потребовал, чтобы кошка омички не разгуливала по квартире. Вместе с этим пенсионер перестал настаивать на том, чтобы женщина убрала с кухни свои холодильник и шкаф, рассказали в пресс-службе судебных приставов.