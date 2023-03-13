Отрезал кошке хвост. Омичу вынесли приговор за издевательство над животным

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:52
В Октябрьском районном суде Омска 41-летенго местного жителя приговорили к обязательным работам за издевательство над кошкой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В августе прошлого года в полицию обратилась 22-летняя омичка, которая рассказала о жестоком обращении с животным. Девушка сообщила, что вернулась домой и обнаружила на полу пятна крови. Оказалось, что сожитель ее матери отрезал хвост домашней кошке кухонным ножом. Омичка остановила кровь и оказала питомцу первую медицинскую помощь. В ветеринарную клинику обращаться не стала.
Свою вину мужчина полностью признал. Ему предстоят 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.