Отрезал кошке хвост. Омичу вынесли приговор за издевательство над животным

В августе прошлого года в полицию обратилась 22-летняя омичка, которая рассказала о жестоком обращении с животным. Девушка сообщила, что вернулась домой и обнаружила на полу пятна крови. Оказалось, что сожитель ее матери отрезал хвост домашней кошке кухонным ножом. Омичка остановила кровь и оказала питомцу первую медицинскую помощь. В ветеринарную клинику обращаться не стала.