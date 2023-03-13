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Отрезал кошке хвост. Омичу вынесли приговор за издевательство над животным

13 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI
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Живодеру из Омска дали 240 часов обязательных работ за издевательство над кошкой

В момент преступления мужчина был пьян.

В Октябрьском районном суде Омска 41-летенго местного жителя приговорили к обязательным работам за издевательство над кошкой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе прошлого года в полицию обратилась 22-летняя омичка, которая рассказала о жестоком обращении с животным. Девушка сообщила, что вернулась домой и обнаружила на полу пятна крови. Оказалось, что сожитель ее матери отрезал хвост домашней кошке кухонным ножом. Омичка остановила кровь и оказала питомцу первую медицинскую помощь. В ветеринарную клинику обращаться не стала.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему предстоят 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Издевался над питомцем. Жестокий омич отрезал домашней кошке хвост
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Приговор#Живодеры#Жестокое обращение с животными#Суд#Омск
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