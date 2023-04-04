Назначен новый глава Кормиловского района Омской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщают, что Вячеслав Бусс назначен исполняющим обязанности главы Кормиловского района.
Отметим, что с 2004 года Вячеслав Бусс является членом партии «Единая Россия».
Вячеслав Владимирович в 2010 году стал начальником управления образования администрации Любинского района, спустя пару лет его перевели на должность первого заместителя главы Любинского района. А в 2019 году он стал председателем комитета по образованию в администрации Кормиловского района.
Напомним, что 31 марта в соцсетях Владимир Сыркин объявил о своей отставке.