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Назначен новый глава Кормиловского района Омской области

4 апреля 2023, 09:52
Фото: Город55
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Вячеслав Бусс является членом партии «Единая Россия»

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщают, что Вячеслав Бусс назначен исполняющим обязанности главы Кормиловского района.

Отметим, что с 2004 года Вячеслав Бусс является членом партии «Единая Россия».

Вячеслав Владимирович в 2010 году стал начальником управления образования администрации Любинского района, спустя пару лет его перевели на должность первого заместителя главы Любинского района. А в 2019 году он стал председателем комитета по образованию в администрации Кормиловского района.

Напомним, что 31 марта в соцсетях Владимир Сыркин объявил о своей отставке.

Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку
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#Ксения Карагодина#Глава района#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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