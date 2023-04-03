Омичку уволили из-за ссоры с заведующей после 16 лет работы в клинике

Конфликт произошел два года назад. Омичка работала фельдшером-лаборантом на 1,5 ставки, а в августе 2021-го ее должность решили резко исключить из штатного расписания. Специалисту предложили занять другой пост, однако на следующий день заведующая отделением, в которое планировали перевести нового сотрудника, начала протестовать, заявив, что не согласна с этим.