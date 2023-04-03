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Омичку уволили из-за ссоры с заведующей после 16 лет работы в клинике

3 апреля 2023, 10:27
Фото: Город55
Разобраться в ситуации и восстановить трудовые права женщине помогли суд и приставы.

Конфликт произошел два года назад. Омичка работала фельдшером-лаборантом на 1,5 ставки, а в августе 2021-го ее должность решили резко исключить из штатного расписания. Специалисту предложили занять другой пост, однако на следующий день заведующая отделением, в которое планировали перевести нового сотрудника, начала протестовать, заявив, что не согласна с этим.

«Омичке сообщили, что произошла техническая ошибка и предложенная ей должность снова сокращена. В результате женщине пришлось уйти в вынужденный отпуск, выйдя из которого, она получила уведомление об очередном сокращении штата. Но при этом другие сотрудники этой же должности не сокращались», — рассказали подробности в службе судебных приставов.

Известно, что женщина трудилась в компании довольно долгое время, с 2005 года, но из-за ссоры с начальством спокойных рабочих дней уже не было. Позже ей все-таки разрешили работать, но только на меньшие 0,5 ставки.

Женщина не стала терпеть издевательства и обратилась в суд, который признал ее увольнение незаконным. Приставы в свою очередь обсудили решение суда с руководством клиники, разъяснив, что будет, если не выполнить требование. По итогу специалист работает сейчас на прежней должности.

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#Алина Ясинская#Суд#Работа#Трудовые права#Общество#Новости#Омск
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