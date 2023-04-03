Омичку уволили из-за ссоры с заведующей после 16 лет работы в клинике

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Конфликт произошел два года назад. Омичка работала фельдшером-лаборантом на 1,5 ставки, а в августе 2021-го ее должность решили резко исключить из штатного расписания. Специалисту предложили занять другой пост, однако на следующий день заведующая отделением, в которое планировали перевести нового сотрудника, начала протестовать, заявив, что не согласна с этим.
«Омичке сообщили, что произошла техническая ошибка и предложенная ей должность снова сокращена. В результате женщине пришлось уйти в вынужденный отпуск, выйдя из которого, она получила уведомление об очередном сокращении штата. Но при этом другие сотрудники этой же должности не сокращались», — рассказали подробности в службе судебных приставов.
Известно, что женщина трудилась в компании довольно долгое время, с 2005 года, но из-за ссоры с начальством спокойных рабочих дней уже не было. Позже ей все-таки разрешили работать, но только на меньшие 0,5 ставки.
Женщина не стала терпеть издевательства и обратилась в суд, который признал ее увольнение незаконным. Приставы в свою очередь обсудили решение суда с руководством клиники, разъяснив, что будет, если не выполнить требование. По итогу специалист работает сейчас на прежней должности.