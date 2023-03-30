Чиновника в Омской области отстранили от работы за срыв сроков оплаты контракта

На этой неделе, 28 марта, прокуратура также внесла директору «Водника» представление за перебои с водоснабжением в деревне Степановка. Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей. Холодная вода в Степановке в феврале поступала с перебоями — либо отсутствовал необходимый напор, либо воды не было вовсе на протяжении нескольких часов. Стало известно, что в конце января на местной скважине вышел из строя насос.