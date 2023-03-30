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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Чиновника в Омской области отстранили от работы за срыв сроков оплаты контракта

30 марта 2023, 03:22
Фото: 1MI
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Директор муниципального предприятия в течение года не сможет занимать должности на государственной службе.

В Русско-Полянском районе Омской области руководителя муниципального предприятия «Водник» Сергея Черненко дисквалифицировали за нарушение сроков оплаты контракта. Ближайший год он не сможет занимать должности на государственной службе.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, между МУП «Водник» и хозяйствующим субъектом был заключен контракт на поставку электроэнергии. Услуги заказчик получил, но не оплатил, в связи с чем прокуратура провела проверку.

Суд назначил наказание Сергею Черненко в виде дисквалификации на 1 год.

На этой неделе, 28 марта, прокуратура также внесла директору «Водника» представление за перебои с водоснабжением в деревне Степановка. Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей. Холодная вода в Степановке в феврале поступала с перебоями — либо отсутствовал необходимый напор, либо воды не было вовсе на протяжении нескольких часов. Стало известно, что в конце января на местной скважине вышел из строя насос.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Госконтракты#Чиновник#Русско-Полянский район#Муниципальное предприятие#Омская область#Омск
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