Чиновника в Омской области отстранили от работы за срыв сроков оплаты контракта

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:23
В Русско-Полянском районе Омской области руководителя муниципального предприятия «Водник» Сергея Черненко дисквалифицировали за нарушение сроков оплаты контракта. Ближайший год он не сможет занимать должности на государственной службе.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, между МУП «Водник» и хозяйствующим субъектом был заключен контракт на поставку электроэнергии. Услуги заказчик получил, но не оплатил, в связи с чем прокуратура провела проверку.
Суд назначил наказание Сергею Черненко в виде дисквалификации на 1 год.
На этой неделе, 28 марта, прокуратура также внесла директору «Водника» представление за перебои с водоснабжением в деревне Степановка. Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей. Холодная вода в Степановке в феврале поступала с перебоями — либо отсутствовал необходимый напор, либо воды не было вовсе на протяжении нескольких часов. Стало известно, что в конце января на местной скважине вышел из строя насос.