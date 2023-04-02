Прокуроров Центрального и Ленинского округов Омска проводили на пенсию

В пресс-службе прокуратуры пояснили, кто именно ушел на отдых за выслугу лет: прокурор Центрального округа Владимир Голубь, прокурор Ленинского округа Татьяна Сидоренко, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Мария Полищук, бывший прокурор Седельниковского района Сергей Бредихин.