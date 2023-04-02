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Прокуроров Центрального и Ленинского округов Омска проводили на пенсию

2 апреля 2023, 03:34
Фото: 1MI
иллюстрация
В торжественной обстановке проводили четырех сотрудников прокуратуры.

В прокуратуре Омской области прошло торжественное заседание коллегии. На пенсию проводили заслуженных работников. Глава ведомства Алексей Афанасьев поблагодарил коллег за труд, вручил им поздравительные адреса и памятные подарки.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, кто именно ушел на отдых за выслугу лет: прокурор Центрального округа Владимир Голубь, прокурор Ленинского округа Татьяна Сидоренко, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Мария Полищук, бывший прокурор Седельниковского района Сергей Бредихин.

#Прокуратура#Пенсия#Общество#Новости#Омск#Омская область#Алексей Афанасьев
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