В Омске будут судить водителя за пьяную езду с пострадавшим пассажиром

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
В Омске будут судить водителя за пьяную езду и ДТП, в котором пострадал пассажир. Дело рассмотрят в Ленинском районном суде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В октябре прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, ехал на своем автомобиле «Honda Accord» по деревне Черемуховское, превысил скорость, вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате аварии 42-летний пассажир получил серьезные травмы. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.
Водитель свою вину признал полностью, теперь его ждет суд. Омичу грозит до 7 лет лишения свободы.