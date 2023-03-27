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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В Омске будут судить водителя за пьяную езду с пострадавшим пассажиром

27 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI
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Омичу грозит до 7 лет колонии

В Омске будут судить водителя за пьяную езду и ДТП, в котором пострадал пассажир. Дело рассмотрят в Ленинском районном суде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, ехал на своем автомобиле «Honda Accord» по деревне Черемуховское, превысил скорость, вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате аварии 42-летний пассажир получил серьезные травмы. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель свою вину признал полностью, теперь его ждет суд. Омичу грозит до 7 лет лишения свободы.

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#Евгений Игишев#ДТП#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Авария#Уголовное дело#Суд#Омск#Омская область
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