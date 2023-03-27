В Омске будут судить водителя за пьяную езду с пострадавшим пассажиром

В октябре прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, ехал на своем автомобиле «Honda Accord» по деревне Черемуховское, превысил скорость, вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате аварии 42-летний пассажир получил серьезные травмы. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.