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Published Сегодня, 05:37

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В Омской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

25 марта 2023, 05:37
Фото: Город55
иллюстрация
24-летнего молодого человека доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 25 марта, в 5 часов утра произошло ДТП в Русско-Полянском районе. Пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В районе 157 км автодороги Омск-Русская Поляна неизвестный сбил 24-летнего молодого человека и скрылся. Установлено, что наезд совершил 62-летний водитель ВАЗ-217 130. Отметим, что в момент аварии он был пьян. Также у его машины обнаружено выбитое лобовое стекло.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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