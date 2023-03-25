В Омской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В районе 157 км автодороги Омск-Русская Поляна неизвестный сбил 24-летнего молодого человека и скрылся. Установлено, что наезд совершил 62-летний водитель ВАЗ-217 130. Отметим, что в момент аварии он был пьян. Также у его машины обнаружено выбитое лобовое стекло.