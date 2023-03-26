Кость «одели» в металлический корсет. Омичка упала возле дома и сильно травмировалась

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Травматологи БСМП-1 провели сложную операцию. В больницу поступила молодая омичка, она поскользнулась во дворе дома и сломала ногу. Диагноз — внутрисуставной оскольчатый перелом голени в области голеностопного сустава.
Врачи использовали специальные титановые пластины, чтобы «одеть» кость в металлический корсет. Пластины установили на наружную лодыжку и большеберцовую кость. Такая конструкция будет прочно держать травмированную конечность.
«Металлоконструкция не доставит пациентке дискомфорта и даст возможность вести активный образ жизни», —рассказал травматолог-ортопед Алексей Гребенюк.
Отек спал на третьи сутки, пациентка начала разрабатывать голеностоп. Таким результатом врачи оказались довольны.