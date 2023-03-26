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Кость «одели» в металлический корсет. Омичка упала возле дома и сильно травмировалась

26 марта 2023, 06:58
Фото: 1MI
иллюстрация

Молодая омичка упала во дворе дома и получила серьезный перелом

Врачи провели сложную операцию.

Травматологи БСМП-1 провели сложную операцию. В больницу поступила молодая омичка, она поскользнулась во дворе дома и сломала ногу. Диагноз — внутрисуставной оскольчатый перелом голени в области голеностопного сустава.

Врачи использовали специальные титановые пластины, чтобы «одеть» кость в металлический корсет. Пластины установили на наружную лодыжку и большеберцовую кость. Такая конструкция будет прочно держать травмированную конечность.

«Металлоконструкция не доставит пациентке дискомфорта и даст возможность вести активный образ жизни», —рассказал травматолог-ортопед Алексей Гребенюк.

Отек спал на третьи сутки, пациентка начала разрабатывать голеностоп. Таким результатом врачи оказались довольны.

#Медицина#Здравоохранение#Операция#Минздрав#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омская область#Омск
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