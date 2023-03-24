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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Омичи смогут получить «Единую карту» в еще одном банке

24 марта 2023, 15:15
Фото: Город55
иллюстрация
Единая карта объединила в себе банковскую и транспортную.

На официальном сайте проекта «Единая карта» сообщили, что «Пассажирсервис» решил пополнить список банков, в которых омичи смогут оформлять карту.

Заявка поступила от АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» и была одобрена комиссией. Такое решение отображено в протоколе, который разместили на официальном сайте «Единой карты омича».

Единая карта объединила в себе банковскую и транспортную. Сейчас ее можно получить только в банке ВТБ. В дальнейшем она станет еще и ключом от электронных замков, читательским билетом и полисом ОМС.

Жители региона получат Единую карту Омска. Рассказываем о ее преимуществах
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#Ксения Карагодина#Единая карта#Банковская карта#Карта#Общество#Город#Банк "ВТБ"#АТБ банк#Новости#Омск#Омская область
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