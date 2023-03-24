Омичи смогут получить «Единую карту» в еще одном банке

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
На официальном сайте проекта «Единая карта» сообщили, что «Пассажирсервис» решил пополнить список банков, в которых омичи смогут оформлять карту.
Заявка поступила от АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» и была одобрена комиссией. Такое решение отображено в протоколе, который разместили на официальном сайте «Единой карты омича».
Единая карта объединила в себе банковскую и транспортную. Сейчас ее можно получить только в банке ВТБ. В дальнейшем она станет еще и ключом от электронных замков, читательским билетом и полисом ОМС.