Омичам напомнили о безопасности во Всемирный день борьбы с туберкулезом

В России по итогам 2022 года показатель заболеваемости туберкулезом составил 29,30 на 100 тыс. населения. В 2021 году было 28,76 на 100 тыс. населения. В Омской области за 2022 год зарегистрировали 896 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 46,62 на 100 тысяч населения, что на 3% ниже уровня заболеваемости 2021 года — 47,85 на 100 тыс. населения.



Среди детей до 17 лет зарегистрировано 33 случая. Бациллярные формы туберкулеза выявлены у 465 больных, что на 8% ниже уровня прошлого года. Но, несмотря на положительную тенденцию, эпидемиологические показатели в Омской области остаются выше средних по стране.