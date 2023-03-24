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Омичам напомнили о безопасности во Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта 2023, 08:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Каждый день от туберкулеза в мире умирает более 4 тыс. человек. Ежедневно заболевает около 28 тыс. людей. Омичам рассказали о профилактике и о том, как мир борется с болезнью.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила о том, что 24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общества к катастрофическим медицинским и социальным последствиям глобальной эпидемии.

Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире. Каждый день от него погибает около 4 тыс. человек. А заболевают ежедневно около 28 тыс. Болезнь эта, хоть и очень опасна, но поддается профилактике и излечению. С 2000 года глобальные усилия позволили спасти около 66 млн человек.

Заразиться туберкулезом может каждый, но наибольший риск у людей, которые тесно контактируют с больным активной формой туберкулеза. Главные пути заражения — воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Возбудители инфекции могут жить во внешней среде несколько месяцев. Легко переносят как низкие, так и высокие температуры и высушивание. Возможно заразиться и с пищей.

Классические признаки легочного туберкулеза — тяжелый, длительно не проходящий кашель, кровохарканье, боли в груди, слабость, повышенная температура, потливость.

В России по итогам 2022 года показатель заболеваемости туберкулезом составил 29,30 на 100 тыс. населения. В 2021 году было 28,76 на 100 тыс. населения. В Омской области за 2022 год зарегистрировали 896 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 46,62 на 100 тысяч населения, что на 3% ниже уровня заболеваемости 2021 года — 47,85 на 100 тыс. населения.

Среди детей до 17 лет зарегистрировано 33 случая. Бациллярные формы туберкулеза выявлены у 465 больных, что на 8% ниже уровня прошлого года. Но, несмотря на положительную тенденцию, эпидемиологические показатели в Омской области остаются выше средних по стране.

Для профилактики туберкулеза омичам посоветовали не игнорировать прививки и вовремя посещать флюорографический кабинет по месту жительства не реже раза в год.

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#Дарья Зыкова#Омская область#Туберкулез#Медицина#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Общество#Статистика#Новости#Прививки#Омск
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