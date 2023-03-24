Омичам напомнили о безопасности во Всемирный день борьбы с туберкулезом

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила о том, что 24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общества к катастрофическим медицинским и социальным последствиям глобальной эпидемии.
Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире. Каждый день от него погибает около 4 тыс. человек. А заболевают ежедневно около 28 тыс. Болезнь эта, хоть и очень опасна, но поддается профилактике и излечению. С 2000 года глобальные усилия позволили спасти около 66 млн человек.
Заразиться туберкулезом может каждый, но наибольший риск у людей, которые тесно контактируют с больным активной формой туберкулеза. Главные пути заражения — воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Возбудители инфекции могут жить во внешней среде несколько месяцев. Легко переносят как низкие, так и высокие температуры и высушивание. Возможно заразиться и с пищей.
Классические признаки легочного туберкулеза — тяжелый, длительно не проходящий кашель, кровохарканье, боли в груди, слабость, повышенная температура, потливость.
В России по итогам 2022 года показатель заболеваемости туберкулезом составил 29,30 на 100 тыс. населения. В 2021 году было 28,76 на 100 тыс. населения. В Омской области за 2022 год зарегистрировали 896 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 46,62 на 100 тысяч населения, что на 3% ниже уровня заболеваемости 2021 года — 47,85 на 100 тыс. населения.
Среди детей до 17 лет зарегистрировано 33 случая. Бациллярные формы туберкулеза выявлены у 465 больных, что на 8% ниже уровня прошлого года. Но, несмотря на положительную тенденцию, эпидемиологические показатели в Омской области остаются выше средних по стране.
Для профилактики туберкулеза омичам посоветовали не игнорировать прививки и вовремя посещать флюорографический кабинет по месту жительства не реже раза в год.