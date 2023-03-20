Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Экстремал из Омска прошел 1,5 тысячи км вдоль замерзшего Байкала за 45 дней

20 марта 2023, 06:23
Фото: Пресс-служба БЦ "Радуга"
Цель акции — показать безграничные возможности человеческого организма и поддержать детей хосписа.

Экстремал из Омска Иван Давыдов вместе с напарником из Москвы Павлом Каманиным прошли более 1,5 тысяч километров вдоль замерзшего озера Байкал за 45 дней. Спортсмены преодолели этот путь в поддержку детей из благотворительного центра.

«Все было намного сложнее, чем в многодневках ранее. Энергозатраты —титанические. Дней отдыха не было. Организм ушел на пару месяцев в крепкий минус. Риски ещё так не зашкаливали никогда в жизни, от каждой мелочи зависело, выживешь ты или нет», — рассказывает Иван Давыдов.

Цель акции — показать безграничные возможности человеческого организма и поддержать детей хосписа.

Маршрут прошел через поселок Култук, Листвянку, южный берег Ольхона, города Северобайкальск и Улан-Удэ. Иван Давыдов уточнил, что за последние 25 лет только три человека преодолели нечто подобное, но некоторые с использованием лыж и коньков. В последний раз один из экстремалов, пробовавший пройти по маршруту пешком, не преодолел и половины дистанции.

Рискуя жизнью. Омич отправится в экстремальный поход в поддержку детей из хосписа
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Экстримал#Волонтеры#Спортсмены#Байкал#Общество#Омск
Подпишитесь
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
Вчера, 08:15
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Сегодня, 02:08
В Омске установят две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей
Сегодня, 05:16
В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству
Сегодня, 02:45
В зоне СВО погиб омский боец ЧВК «Вагнер»
Вчера, 14:02
В среднем 59 тысяч. Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в Омске
Сегодня, 03:18