Экстремал из Омска прошел 1,5 тысячи км вдоль замерзшего Байкала за 45 дней

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:33
Экстремал из Омска Иван Давыдов вместе с напарником из Москвы Павлом Каманиным прошли более 1,5 тысяч километров вдоль замерзшего озера Байкал за 45 дней. Спортсмены преодолели этот путь в поддержку детей из благотворительного центра.
«Все было намного сложнее, чем в многодневках ранее. Энергозатраты —титанические. Дней отдыха не было. Организм ушел на пару месяцев в крепкий минус. Риски ещё так не зашкаливали никогда в жизни, от каждой мелочи зависело, выживешь ты или нет», — рассказывает Иван Давыдов.
Цель акции — показать безграничные возможности человеческого организма и поддержать детей хосписа.
Маршрут прошел через поселок Култук, Листвянку, южный берег Ольхона, города Северобайкальск и Улан-Удэ. Иван Давыдов уточнил, что за последние 25 лет только три человека преодолели нечто подобное, но некоторые с использованием лыж и коньков. В последний раз один из экстремалов, пробовавший пройти по маршруту пешком, не преодолел и половины дистанции.