Рискуя жизнью. Омич отправится в экстремальный поход в поддержку детей из хосписа

Маршрут лежит через поселок Култук, Листвянку, южный берег Ольхона, города Северобайкальск и Улан-Удэ. Волонтер уточнил, что за последние 25 лет только три человека преодолели нечто подобное, но некоторые с использованием лыж и коньков. В последний раз один из экстрималов, пробовавший пройти по маршруту пешком, не преодолел и половины дистанции.