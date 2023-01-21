Рискуя жизнью. Омич отправится в экстремальный поход в поддержку детей из хосписа

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Волонтер омского благотворительного центра «Радуга» Иван Давыдов собирается пройти маршрут на грани выживания вдоль озера Байкал. Цель акции — показать безграничные возможности человеческого организма и поддержать детей хосписа. Город55 узнал подробности предстоящего рискованного путешествия.
«Уникальность экспедиции — это маршрут. От начинается с Култука и там же завершается. Все избегают холодного и ветряного месяца, февраля, мы же целенаправленно в него входим. 26 января мы будем в Иркутске, встретимся с местными моржами, альпинистами. И в конце января или начале февраля выходим на лёд. Уникальность в том, что идём на рекорд — 32 дня по 48 км. Почти все ночёвки на льду», — рассказал Иван Давыдов о деталях предстоящего путешествия.
Маршрут лежит через поселок Култук, Листвянку, южный берег Ольхона, города Северобайкальск и Улан-Удэ. Волонтер уточнил, что за последние 25 лет только три человека преодолели нечто подобное, но некоторые с использованием лыж и коньков. В последний раз один из экстрималов, пробовавший пройти по маршруту пешком, не преодолел и половины дистанции.
«Мы берём юг, туда мало кто ходит, так как много снега. Идём с волокушами в полуавтономном режиме», — поделился омич.
По профессии Иван экономист. Экстремальные походы - это его хобби. Волонтер называет себя путешественником, авантюристом и одним из пионеров многодневного бега в России. Спорт и преодоление себя помогли Ивану справиться с тяжелым недугом. Омич боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Помогать благотворительному фонду волонтер начал в 2021 году.
«Иван с нами уже два года. До этого он совершал поход по вершинам Кавказа, а в этом году он хочет воплотить свою мечту — пройти вокруг Бакала в поддержку „Радуги“. Это не для денег делается, это делается для узнаваемости, позиционирует благотворительность и добровольчество. Человек у которого нет денег, но который преодолел свой онкологический недуг, через спорт пропагандирует здоровый образ жизни, привлекает внимание. Сейчас экстремальный маршрут с риском для сил физических, здоровья, жизни. Он идет и преодолевает трудности,» — рассказал директор благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев.
В 2021 году Иван Давыдов в одиночку преодолел больше тысячи километров маршрута по горам Кавказа. Новая цель — обойти Байкал вдоль берега. В экстремальное путешествие омич отправится вместе со своим товарищем из Москвы Павлом Каманиным. Длина маршрута две тысячи километров. С собой путешественники возьмут квадрокоптер и камеры. Отснятые материалы лягут в основу фильма об экстремальном походе.