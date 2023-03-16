Топ самых влиятельных омичек, «4G» в деревнях и снег до конца марта. Омск сегодня

В очередной версии списка самых влиятельных омичей женщины занимают, в соответствии с негласной традицией, довольно скромное место. В прошлом году в топе-100 их было всего 6, сейчас — 7. Самой влиятельной оказалась депутат Госдумы Оксана Фадина и сенатор Елена Мизулина, которая в последнее время уступает по известности своей дочери, но мы ее помним. Отметим, за год обе заметно «подросли»: сенатор с 45-й позиции до 23-й, депутат — с 23-й до 16-й. Также министр экономики Анна Негодуйко поднялась с 100-й позиции на 68-ю. В рейтинге с 84-й позиции на 89-ю опустилась главный пристав региона Галина Титова. И до 78 позиции опустилась глава совета директоров радиозавода имени Попова Татьяна Ушакова.