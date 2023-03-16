Топ самых влиятельных омичек, «4G» в деревнях и снег до конца марта. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Новость №1. Топ самых влиятельных женщин Омской области
В очередной версии списка самых влиятельных омичей женщины занимают, в соответствии с негласной традицией, довольно скромное место. В прошлом году в топе-100 их было всего 6, сейчас — 7. Самой влиятельной оказалась депутат Госдумы Оксана Фадина и сенатор Елена Мизулина, которая в последнее время уступает по известности своей дочери, но мы ее помним. Отметим, за год обе заметно «подросли»: сенатор с 45-й позиции до 23-й, депутат — с 23-й до 16-й. Также министр экономики Анна Негодуйко поднялась с 100-й позиции на 68-ю. В рейтинге с 84-й позиции на 89-ю опустилась главный пристав региона Галина Титова. И до 78 позиции опустилась глава совета директоров радиозавода имени Попова Татьяна Ушакова.
Новость №2. По Омской области распространяется Интернет
В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что на совещании с губернатором обсуждалась доступность мобильной связи стандарта «4G» для жителей региона. В этом году в Омской области уже установили 21 станцию. Отметим, что Интернет стал доступен жителям отдаленных аулов, поселков и деревень. Также в скором времени хотят ввести в эксплуатацию еще 3 базовые станции в деревнях Черлакского, Кормиловского и Омского районов. Хотя до этого в поселениях даже не было бесперебойной голосовой связи. Всего в этом году планируют обеспечить связью более 40 населенных пунктов.
Новость №3. В Омской области до конца марта будет идти снег
18 марта температура в регионе составит +4, но уже в воскресенье сразу похолодает до -5. Слабый минус продержится до среды 23 числа, там, на 18 часов обещают снова +4. До воскресенья прогнозируют температуру чуть ниже нуля, на 26 марта слабый плюс, около 2 градусов, а в последние дни марта температура днем составит до -8 градусов. Перепады между дневной и ночной температурой воздуха продлятся до 21 числа. И только после 26 марта разница между температурами сведется к минимуму. Отметим, что весь конец марта снег будет то утихать на несколько часов, то возобновляться.