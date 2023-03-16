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Долгожданные вышки. По Омской области распространяется Интернет

16 марта 2023, 11:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам рассказали об устранении цифрового неравенства в деревнях региона

Волны «4G» доходят сейчас туда, где еще недавно не было связи вовсе. В Омской области к отдаленным поселениям приходит Интернет.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что на совещании с губернатором обсудили доступность мобильной связи стандарта «4G» для жителей региона. С начала года в Омской области установили 21 станцию. Интернет стал доступен жителям отдаленных аулов, поселков и деревень.

Планируют в скором времени ввести в эксплуатацию еще три базовые станции в деревнях Черлакского, Кормиловского и Омского районов. До этого в поселениях даже не было бесперебойной голосовой связи.

«Качественная сотовая связь и быстрый интернет сейчас уже стали базовыми потребностями человека. Наша главная цель — повышать качество жизни людей вне зависимости от их географического расположения. И сотовая связь, и интернет должны быть одинаково доступны жителям мегаполиса и населению в деревнях и селах», — отметил губернатор.

Всего за последние два года в Омской области установили более 170 базовых станций. В планах на 2023 год за счет средств из федерального и регионального бюджета обеспечить связью более 40 населенных пунктов.

Окунево признали мобильной интернет-столицей Омской области
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#Дарья Зыкова#Мобильная связь#Интернет#Вышки#Общество#Экономика#Правительство Омской области#Новости#Омская область#Александр Бурков
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