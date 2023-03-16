Долгожданные вышки. По Омской области распространяется Интернет

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что на совещании с губернатором обсудили доступность мобильной связи стандарта «4G» для жителей региона. С начала года в Омской области установили 21 станцию. Интернет стал доступен жителям отдаленных аулов, поселков и деревень.
Планируют в скором времени ввести в эксплуатацию еще три базовые станции в деревнях Черлакского, Кормиловского и Омского районов. До этого в поселениях даже не было бесперебойной голосовой связи.
«Качественная сотовая связь и быстрый интернет сейчас уже стали базовыми потребностями человека. Наша главная цель — повышать качество жизни людей вне зависимости от их географического расположения. И сотовая связь, и интернет должны быть одинаково доступны жителям мегаполиса и населению в деревнях и селах», — отметил губернатор.
Всего за последние два года в Омской области установили более 170 базовых станций. В планах на 2023 год за счет средств из федерального и регионального бюджета обеспечить связью более 40 населенных пунктов.