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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Перепады и осадки. Омскую область до конца марта не отпустит снег

16 марта 2023, 13:05
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области до конца марта включительно будут появляться новые сугробы

Полноценная весна для омичей начнется не в марте.

По данным интерактивного сервиса Ventusky В Омской области 2 половина марта выдастся не слишком суровой в плане температур. В субботу 18 марта после обеда воздух прогреется в регионе до +4, но в воскресенье к этому же времени похолодает до -5. Слабый минус продержится до среды 23 числа, там на 18 часов обещают снова +4. И вновь тепло заглянет лишь на один день. Вплоть до воскресенья прогнозируют температуру чуть ниже нуля, на 26 марта слабый плюс, около 2 градусов, а последние дни марта и вовсе обещают морозные — до -8 градусов днем.

Серьезные перепады между дневной и ночной температурой воздуха продлятся до 21 числа. После начнут понемногу сглаживаться. После 26 марта разницы между температурами почти не останется.

Фото: скриншот интерактивного сервиса Ventusky

Осадки в ближайшие 7 дней будут «сторониться» региона. 23 числа обещают снег с раннего утра, но и он пройдет над севером региона до обеда. 24 марта снова обещают затишье, а ночью в субботу 25 марта со стороны Новосибирска придет туман и снегопад. К воскресенью он войдет в полную силу. Добавится замерзающий дождь. Весь конец месяца снег будет то утихать на несколько часов, то возобновляться. Так что никаких омичам больших мартовских прогалин.

Фото: скриншот интерактивного сервиса Ventusky

Ветер утихать до полного штиля будет ненадолго, только 17, 20 и 21 марта. 19 числа порывы будут до 14 м/с. Всю следующую неделю около 8-10 м/с, а к выходным ветер снова начнет «разгоняться». 29 марта обещают самый ветреный день с порывами до 20 м/с.

Самый тяжелый день для метеозависимых людей будет в понедельник, 20 марта. Там атмосферное давление будет в «красной» зоне и составит 777 мм рт. ст.

Фото: скриншот интерактивного сервиса Ventusky
#Дарья Зыкова#Омск#Погода#Погода в марте#Снегопад#Ветер#Перепады температуры#Новости#Омская область
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