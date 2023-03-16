Перепады и осадки. Омскую область до конца марта не отпустит снег

По данным интерактивного сервиса Ventusky В Омской области 2 половина марта выдастся не слишком суровой в плане температур. В субботу 18 марта после обеда воздух прогреется в регионе до +4, но в воскресенье к этому же времени похолодает до -5. Слабый минус продержится до среды 23 числа, там на 18 часов обещают снова +4. И вновь тепло заглянет лишь на один день. Вплоть до воскресенья прогнозируют температуру чуть ниже нуля, на 26 марта слабый плюс, около 2 градусов, а последние дни марта и вовсе обещают морозные — до -8 градусов днем.