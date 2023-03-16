Перепады и осадки. Омскую область до конца марта не отпустит снег

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По данным интерактивного сервиса Ventusky В Омской области 2 половина марта выдастся не слишком суровой в плане температур. В субботу 18 марта после обеда воздух прогреется в регионе до +4, но в воскресенье к этому же времени похолодает до -5. Слабый минус продержится до среды 23 числа, там на 18 часов обещают снова +4. И вновь тепло заглянет лишь на один день. Вплоть до воскресенья прогнозируют температуру чуть ниже нуля, на 26 марта слабый плюс, около 2 градусов, а последние дни марта и вовсе обещают морозные — до -8 градусов днем.
Серьезные перепады между дневной и ночной температурой воздуха продлятся до 21 числа. После начнут понемногу сглаживаться. После 26 марта разницы между температурами почти не останется.
Осадки в ближайшие 7 дней будут «сторониться» региона. 23 числа обещают снег с раннего утра, но и он пройдет над севером региона до обеда. 24 марта снова обещают затишье, а ночью в субботу 25 марта со стороны Новосибирска придет туман и снегопад. К воскресенью он войдет в полную силу. Добавится замерзающий дождь. Весь конец месяца снег будет то утихать на несколько часов, то возобновляться. Так что никаких омичам больших мартовских прогалин.
Ветер утихать до полного штиля будет ненадолго, только 17, 20 и 21 марта. 19 числа порывы будут до 14 м/с. Всю следующую неделю около 8-10 м/с, а к выходным ветер снова начнет «разгоняться». 29 марта обещают самый ветреный день с порывами до 20 м/с.
Самый тяжелый день для метеозависимых людей будет в понедельник, 20 марта. Там атмосферное давление будет в «красной» зоне и составит 777 мм рт. ст.