Топ самых влиятельных женщин Омской области

Самой влиятельной оказалась депутат Госдумы Оксана Фадина (она, в частности, активно демонстрировала свою заботу о мобилизованных) и сенатор Елена Мизулина, которая в последнее время уступает по известности своей дочери, но мы ее помним. Кстати, за год обе заметно «подросли»: сенатор с 45-й позиции до 23-й, депутат — с 23-й до 16-й.