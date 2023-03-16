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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Топ самых влиятельных женщин Омской области

16 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Первое место среди омичек по влиятельности занимает Оксана Фадина.

В очередной версии списка самых влиятельных омичей женщины занимают, в соответствии с негласной традицией, довольно скромное место. Год назад в топе-100 их было всего 6, сейчас — 7. Из рейтинга выпала глава аппарата областного правительства Анна Марухина (она была 63-й), вместо нее появились главный налоговик Ольга Шмакова и бывший министр образования Татьяна Дернова (59-я и 62-я соответственно).

Самой влиятельной оказалась депутат Госдумы Оксана Фадина (она, в частности, активно демонстрировала свою заботу о мобилизованных) и сенатор Елена Мизулина, которая в последнее время уступает по известности своей дочери, но мы ее помним. Кстати, за год обе заметно «подросли»: сенатор с 45-й позиции до 23-й, депутат — с 23-й до 16-й.

Другие героини рейтинга — главный пристав региона Галина Титова (с 84-й позиции она опустилась на 89-ю), глава совета директоров радиозавода имени Попова Татьяна Ушакова (она продолжает опускаться, и теперь уже 78-я), министр экономики Анна Негодуйко. Последняя, кстати, сделала впечатляющий рывок: с 100-й позиции поднялась на 68-ю.

 

Топ-100 влиятельных людей Омской области
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#Николай Эйхвальд#Рейтинги#Общество#Новости#Оксана Фадина
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