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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Стало известно, в каких районах Омска есть острая нехватка мест в детские сады

16 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI
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В двух районах Омска в очереди в детсады стоят дети, достигшие трехлетнего возраста.

На брифинге, организованном представителями департамента образования, 16 марта озвучили планы по строительству детских садов, а также районы г. Омска, в которых до сих пор сохраняется напряженная ситуация с доступностью мест в дошкольных образовательных заведениях.

По словам директора департамента образования Ильдара Бикмаева, полностью решить эту проблему удалось в Октябрьском, Ленинском и Советском округах. Однако до сих пор больше всего нехватка мест в детсады ощущается в Амуре-2 и Старом Кировске.

«Проблемными остаются два участка — Амур-2, где идет жилая застройка, и Старый Кировск. Там в очереди стоят дети в возрасте старше 3 лет», — рассказал директор депобра.

Места детям, конечно, готовы предоставить, но не в шаговой доступности.

Отметим, что в этом году продолжат строить детские сады на территории Омска. В 2023-м строительство новых дошкольных учреждений запланировано по трем адресам: улица Арнольда Нейбута (на 140 мест), проспект Мира (на 220 мест) и улица Успешная (на 210 мест).

Еще пять детских садов хотят построить в 2024–2025 годах (на улице Дмитриева, микрорайонах Порт-Артур и Амурский-2, Садовый, а также Суворовской усадьбе). Добавим, что в 2022-2023 учебном году на базе уже имеющихся детсадов создали 361 дополнительное место для детей до трех лет.

Кстати, ранее мы сообщали, что в детские сады по состоянию на 15 марта 2023 года требуется 146 воспитателей. Помимо этого не хватает психологов, музыкальных руководителей, дефектологов и логопедов.

Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов
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#Юлия Истомина#Детсад#Очередь#Дети#Общество#Новости#Омск
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