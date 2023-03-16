Стало известно, в каких районах Омска есть острая нехватка мест в детские сады

Еще пять детских садов хотят построить в 2024–2025 годах (на улице Дмитриева, микрорайонах Порт-Артур и Амурский-2, Садовый, а также Суворовской усадьбе). Добавим, что в 2022-2023 учебном году на базе уже имеющихся детсадов создали 361 дополнительное место для детей до трех лет.