Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов

По данным департамента образования администрации Омска от 15 марта в школах и детских садах города не хватает 787 педагогов. Больше всего не достает учителей начальных классов — 101 открытая вакансия. Далее идут учителя английского языка (80 вакансий), учителя русского языка и литературы (68 вакансий), учителя математики (60 вакансий), учителя физики (24 вакансии).