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Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов

16 марта 2023, 02:02
Фото: 1MI
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В школах и детсадах Омска не хватает 787 преподавателей

Больше всего не достает учителей начальных классов — 101 открытая вакансия.

По данным департамента образования администрации Омска от 15 марта в школах и детских садах города не хватает 787 педагогов. Больше всего не достает учителей начальных классов — 101 открытая вакансия. Далее идут учителя английского языка (80 вакансий), учителя русского языка и литературы (68 вакансий), учителя математики (60 вакансий), учителя физики (24 вакансии).

Что касается системы дошкольного образования, то в детских садах Омска открыты вакансии для 146 воспитателей. Также требуются психологи, музыкальные руководители, дефектологи, логопеды.

На прошлой неделе в Омском городском совете обсуждали нехватку педагогов в учебных заведениях города. Главными причинами недостатка кадров называют загруженность учителей документооборотом, низкую заработную плату при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя.

Согласно данным сайтов по поиску работы, школьным учителям готовы платить от 18 до 30 тысяч рублей в месяц. Зарплата зависит от количества учебных часов, классного руководства и прочих надбавок. Вчера, 15 марта, губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале рассказал о повышении оклада молодым учителям.

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#Евгений Игишев#Образование#Учитель#Школа#Детский сад#Зарплата#Омск#Дети
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