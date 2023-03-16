Омским депутатам рассказали, сколько стоит оштрафовать «зайца»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был доклад представителей двух департаментов мэрии о перспективах введения полномасштабной системы контроля в общественном транспорте.
Как уже писал Город55, контролеры в Омске есть и сейчас, но их совсем мало (12 на ПАТП-8 и 6 в «Электротранспорте») и работают они не слишком активно (116 штрафов за весь прошлый год). Между тем переход на бескондукторную систему, по данным мэрии, неизбежно приводит к резкому увеличению числа «зайцев», и без контролеров, по мнению чиновников, нужного эффекта этот переход не принесет.
Депутаты позволили себе в этом усомниться.
— Я не очень понимаю экономическую целесообразность, — признался Павел Корольков. — Вы говорите про 116 штрафов за год. Какой это вклад в выручку — тысячи три? К тому же в докладе не указано, есть ли снижение выручки при бескондукторной системе…
Депутат еще напомнил о неизбежном психологическом негативе: поймав «зайца», контролеры будут задерживать транспорт, это будет отражаться на всех пассажирах.
Глава дептранса Вадим Кормилец ответил, что существенная часть работы контролеров в отчетах не видна. В основном эта работа сводится к «дообилечиванию» — то есть «заяц», столкнувшись с контролем, просто покупает билет и едет дальше, а 116 человек — это те, кто отказался платить и на кого из-за этого составили протокол.
— Выручка при переходе на бескондукторную систему вырастает на 5%, — добавил чиновник.
На естественный вопрос «Ну и зачем нам тогда контролеры?» Кормилец ответил несколько абстрактно:
— Контрольная служба нужна безусловно. На то и щука, чтобы карась не дремал… Люди ведь в магазинах не берут колбасу бесплатно — так почему в транспорте должна быть другая система? Чтобы мы перевозили не «зайцев», а пассажиров, оплачивающих проезд, контрольная служба и нужна.
Похоже, вопрос об экономической целесообразности контроля для главы дептранса просто не стоит. Депутаты попытались подойти к проблеме со стороны департамента контроля. Глава этого ведомства Алексей Задорожный, отвечая на наводящие вопросы, объяснил, что штрафы бывают двух видов, на 350 рублей и 700, но к пойманным безбилетникам их применяют далеко не всегда.
— Это, наверное, дань традиции, — рассказал Задорожный. — Есть «вилка», чтобы принимающий решение орган мог оценить все отягчающие и смягчающие обстоятельства. Например, если обеспеченный человек не платит за билет — это одно, а если инвалид или, например, ребенок — совсем другое.
Такой оценкой занимается административная комиссия. Вероятность штрафа связана не только с предполагаемой платежеспособностью «зайца», но и с тем, попадался ли он прежде: если человек впервые совершает административное нарушение, не связанное с угрозой для чьих-то жизни или здоровья и с нанесением материального ущерба, комиссия обязана ограничиться предупреждением.
В этой ситуации возникает еще один принципиально важный вопрос: сколько стоит оштрафовать безбилетника, если выяснилось, что он все-таки обязан платить? Депутаты (надо отдать им должное) этот вопрос задали. Оказалось, что такие вещи легко просчитать, — и ответ никого не обрадовал.
— Если человек отказывается взять копию протокола, мы обязаны направить ему эту копию с извещением, — рассказал Задорожный. — Потом мы обязаны направить ему приглашение на заседание комиссии, а если он еще и не явился — постановление по делу. Отправка письма с извещением стоит примерно 160 рублей. Итого при штрафе в 350 рублей мы можем потратим почти 500.
Таким образом, экономическая рентабельность полноценной контрольной службы возможна только в том случае, если из-за риска встретить контролера существенная часть нынешних «зайцев» будет покупать билеты. Насколько существенной должна быть эта часть, какая доля пассажиров сейчас ездит бесплатно и сколько надо держать контролеров, чтобы достичь необходимого психологического эффекта, — всех эти данных у администрации, по-видимому, нет.
Есть данные из Перми, опыт которой изучал дептранс. Там на данный момент работают 83 контролера, которые действуют группами по 2-3 человека и проводят не меньше 13 проверок за день. За год в Перми штрафуют примерно 2 тысячи «зайцев». Местные власти не собираются на этом останавливаться и хотят довести численность контролеров до 200. По их данным, до введения валидаторов без билетов ездили примерно 5% пассажиров, после — 35%, а благодаря контролерам удалось уменьшить долю «зайцев» до 18% (и, надо полагать, ожидаются дальнейшие улучшения).
Омские депутаты, судя по их реакции на сегодняшний доклад, не особо верят в универсальность пермского опыта. Им нужны данные, актуальные для Омска, — и как раз их пока нет.
Если судить по услышанному сегодня, дептранс исходит из уверенности в том, что терпеть безбилетников неправильно и что «торг здесь неуместен». Департамент контроля же контролирует все, что ему поручено, и несет связанные с этим затраты как неизбежное бремя. Оба ведомства готовы приводить аргумент о том, что контроль увеличивает выручку, и предполагать, что он окупает себя (точных данных об этом не будет, будут только результаты более или менее произвольных трактовок конкретных цифр).
Пока надежный факт здесь ровно один: выручка транспорта с бескондукторной системой на 5% выше. Мы не можем полагать, что работа нынешних омских контролеров как-то бодрит потенциальных безбилетников: если судить по ощущениям, а не по отчетам чиновников, контроля в городском транспорте нет последние лет 18. Если так, нужны ли дополнительные финансовые вливания? Ответ на этот вопрос и предстоит найти Городскому совету.
От комитета сегодня требовалось только одобрение как формальность перед включением вопроса в повестку очередного пленарного заседания. Депутаты проголосовали «за». У них будет возможность еще раз поговорить о плюсах и минусах транспортного контроля на следующей неделе.