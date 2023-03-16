Омским депутатам рассказали, сколько стоит оштрафовать «зайца»

Если судить по услышанному сегодня, дептранс исходит из уверенности в том, что терпеть безбилетников неправильно и что «торг здесь неуместен». Департамент контроля же контролирует все, что ему поручено, и несет связанные с этим затраты как неизбежное бремя. Оба ведомства готовы приводить аргумент о том, что контроль увеличивает выручку, и предполагать, что он окупает себя (точных данных об этом не будет, будут только результаты более или менее произвольных трактовок конкретных цифр).