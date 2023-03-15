Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В 2023 году в России с 1 апреля стартует запись в школу — с этого дня можно подавать заявления для зачисления будущих первоклассников. Подать заявление и необходимые документы можно в течение как первого, так и второго этапа, но не ранее 1 апреля. На первом этапе документы на зачисление принимаются от родителей детей, зарегистрированных на территории, которая закреплена за школой, а также обладающих первоочередным правом на поступление.
В рамках второго этапа документы могут подать родители будущих школьников, имеющих регистрацию по месту жительства на территории, которая не закреплена за выбранной учебной организацией.
«Запись ребенка в первый класс сейчас стала максимально доступной. Во всех регионах страны родителям предоставлено несколько вариантов записи, надо только определиться с наиболее удобным для конкретной семьи. Необязательно лично приходить в школу. Цифровые сервисы существенно упрощают этот процесс. Нет ни очередей, ни ажиотажа, сроки подачи заявлений комфортные. Ни один первоклассник в 2023 году не останется без школы», — прокомментировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
С приближением апреля становится все более актуальным вопрос, в какую школу подавать документы для зачисления будущего первоклассника в учебную организацию. Обычно зачисление проводится с учетом места проживания — то есть ребенка примут в школу, к которой он прикреплен по прописке.
В действующих законах указано, что за образовательными организациями закрепляются дома по конкретным адресам. Это позволяет контролировать наполняемость школ и рассчитывать нагрузку на муниципальные общеобразовательные организации.
Чтобы узнать, за какой школой закреплен тот или иной дом, рекомендуется открыть сайт выбранной образовательной организации в Омске. На странице обычно указаны адреса домов, которые закреплены. за данной школой. Если по какой-либо причине информации о записи в школу на 2023 год нет на сайте, можно обратиться в администрацию города.
В первый класс можно записать ребенка, возраст которого составляет не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Иногда школы могут принимать первоклассников более старшего или младшего возраста.
Для записи в учебную организацию требуется собрать некоторые документы. К обязательным сведениям, которые следует приложить к заявлению, относятся данные паспортов родителей и подтверждение регистрации по месту проживания. Необходимо приложить также и свидетельство о рождении ребенка.
При наличии права на преимущественное зачисление нужно соответствующее подтверждение — информация о том, в какой школе учатся другие дети в семье, о наличии льгот и преференций. Если ребенок воспитывается опекунами, нужно свидетельство об оформлении опеки. При наличии у него проблем со здоровьем требуется заключение медкомиссии.
Отказ является неправомерным, если нет свободных мест в учебной организации по прописке. При возникновении подобной ситуации можно уточнить, есть ли свободные места в параллельном классе.
При отказе рекомендовано запросить у администрации школы письменный документ с подписью и печатью, где указано, что мест нет. С ним можно обратиться в министерство образования региона.
Отказ будет законным в том случае, если школьник не прикреплен к конкретной школе по прописке, если его возраст не соответствует утвержденному для поступления или если не соблюдены сроки подачи заявления родителями.
Чтобы снизить вероятность отказа, рекомендовано подавать все документы в срок и в полном объеме. Если подать заявление с опозданием, на свободное место может быть зачислен другой ребенок, которого впоследствии не могут отчислить.
Подавать документы можно лично в учебной организации или дистанционно. Направить заявление и копии всех документов из дома можно при помощи регионального портала Госуслуги.
Это позволяет подать документы буквально за один день. Рассматривать их будут после того, как завершится запись в школу в рамках первого этапа.
Подать заявление и документы для записи в школу в 2023 году можно через многофункциональный центр или зарегистрировавшись на портале «Госуслуги». Это необходимо в связи с тем, что большинство услуг доступны только авторизованным пользователям.
Помимо этого, заявления принимаются в школах, однако перед визитом в учебную организацию лучше заранее уточнить время приема. Решение о зачислении принимается при условии предоставления полного комплекта документов.
Услуга записи в школу в 2023 году является одной из наиболее популярных. Государством для удобства родителей был создан электронный сервис — с его помощью можно оформить заявку дистанционно.
Для этого можно зайти на портал «Госуслуги» Омской области в раздел «Образование» или прийти на прием в МФЦ. Заранее рекомендуется уточнить график работы и контактные данные организации.
Услуга записи детей в школу в 2023 году в МФЦ полностью бесплатна. Сотрудник МФЦ внесет информацию в заявление, примет документы и выдаст расписку в их получении.
Впоследствии клиент получит сообщение с приглашением из школы. В нем будет указано, когда нужно посетить школу и какие документы с собой взять. В учебное общеобразовательное учреждение нужно принести оригиналы документов для зачисления.
На «Госуслугах» появился сервис, позволяющий записать ребенка в школу в 2023 году удаленно, из дома.
«Предварительное заполнение формы позволит родителям не тратить лишнее время при подаче заявления. Это очень важно, так как приоритет при записи в первый класс – очередность подачи заявления. При подаче онлайн-заявления место бронируется до предоставления оригиналов документов в школу», – поясняет замглавы Минцифры России Олег Качанов.
Для заполнения формы потребуется ввести сведения из паспорта родителя, который подает заявление. Необходимо предоставить информацию из свидетельства о рождении и данные, подтверждающие адрес проживания.
Также нужно собрать документы с подтверждением льгот и преференций при наличии таковых. И получить разрешение комиссии, если производится запись ребёнка младше 6,5 лет или старше 8 лет.