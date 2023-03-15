Записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля по 30 июня — в этот период в Омске пройдет первый этап записи. Второй этап будет организован с 6 июля по 5 сентября. Подробности — в нашем материале.

Когда начнется запись в первые классы в Омске?

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Со скольки лет берут в школу?

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Что делать, если мест в школе по прописке нет?

Как подать заявление в первый класс в Омске?

Куда обращаться?

Электронная запись в школу в Омске в 2023 году

Запись в школу через МФЦ в Омске