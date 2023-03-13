Разбил дверь и унес продукты. В Омске задержали мужчину, похитившего товар

В отдел полиции №2 по Кировскому округу Омска с заявлением о хищении товара обратился владелец продуктового магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Мужчина рассказал, что кто-то разбил стеклянную дверь павильона и украл товар.