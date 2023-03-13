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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Разбил дверь и унес продукты. В Омске задержали мужчину, похитившего товар

13 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
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Омские полицейские задержали местного жителя, ограбившего магазин

Фигурант планировал продать часть продуктов.

В отдел полиции №2 по Кировскому округу Омска с заявлением о хищении товара обратился владелец продуктового магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Мужчина рассказал, что кто-то разбил стеклянную дверь павильона и украл товар.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний омич, его задержали у себя дома.

Фигурант рассказал, что планировал часть похищенного продать. Сейчас устанавливают точную сумму ущерба. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Омск
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