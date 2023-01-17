Средь бела дня. Омичка попыталась ограбить женщину при помощи перцового баллончика

Разбойное нападение произошло днем на улице Омской. Заявительница шла домой, и с ней в подъезд зашла незнакомая женщина, в этот момент около лифта злоумышленница распылила аэрозольный баллончик ей в лицо, схватила сумку и попыталась сбежать. Потерпевшая сумела догнать ее и вернуть свои вещи, но сама злоумышленница сбежала.