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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Средь бела дня. Омичка попыталась ограбить женщину при помощи перцового баллончика

Сегодня, 11:10

Женщине, напавшей в подъезде на омичку, грозит серьезный срок

Ранее судимую женщину могут лишить свободы сроком до 10 лет.

Заявление о нападении в отдел полиции № 9 УМВД России написала 41-летняя жительница Центрального округа.

Разбойное нападение произошло днем на улице Омской. Заявительница шла домой, и с ней в подъезд зашла незнакомая женщина, в этот момент около лифта злоумышленница распылила аэрозольный баллончик ей в лицо, схватила сумку и попыталась сбежать. Потерпевшая сумела догнать ее и вернуть свои вещи, но сама злоумышленница сбежала.

Сотрудники узнали приметы подозреваемой с камер видеонаблюдения и нашли уже ранее судимую за мошенничество 43-летнюю жительницу  Чкаловского поселка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия#Разбойное нападение#Видео
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