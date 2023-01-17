Средь бела дня. Омичка попыталась ограбить женщину при помощи перцового баллончика

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Заявление о нападении в отдел полиции № 9 УМВД России написала 41-летняя жительница Центрального округа.
Разбойное нападение произошло днем на улице Омской. Заявительница шла домой, и с ней в подъезд зашла незнакомая женщина, в этот момент около лифта злоумышленница распылила аэрозольный баллончик ей в лицо, схватила сумку и попыталась сбежать. Потерпевшая сумела догнать ее и вернуть свои вещи, но сама злоумышленница сбежала.
Сотрудники узнали приметы подозреваемой с камер видеонаблюдения и нашли уже ранее судимую за мошенничество 43-летнюю жительницу Чкаловского поселка.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 10 лет.