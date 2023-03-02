В центре Омска девочка попала под колеса авто прямо на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Омская Госавтоинспекция начала проверку после аварии в центре города, где пострадала 11-летняя девочка. ДТП произошло в районе пересечения улиц Пушкина и Потанина.
Известно, что ребенок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент на переход выехал 68-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2109».
Девочку доставили в медучреждение, по факту аварии началась проверка, уточнили в Госавтоинспекции.