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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В центре Омска девочка попала под колеса авто прямо на пешеходном переходе

2 марта 2023, 10:48
Фото: Госавтоиснпекция

В Омске ребенок попал под машину на пешеходном переходе

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Омская Госавтоинспекция начала проверку после аварии в центре города, где пострадала 11-летняя девочка. ДТП произошло в районе пересечения улиц Пушкина и Потанина.

Известно, что ребенок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент на переход выехал 68-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2109».

Девочку доставили в медучреждение, по факту аварии началась проверка, уточнили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция
#Ольга Акамова#ДТП#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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