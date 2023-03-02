Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»

На горизонте все же появились «оффники», но в этот раз они заняли наблюдательную позицию. Напомним, 1 марта, в попытках найти «редановцев», они навели беспорядки в МЕГЕ, где их и задержали полицейские. А сами анимешники благополучно скрылись из торгового центра.