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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»

2 марта 2023, 11:07
Фото: Город55

В Омске во время второй сходки задержали участников ЧВК «Редан»

Подростков сразу же задержали ОМОновцы.

В Омске произошла новая сходка ЧВК «Редан» напротив ОмГУПСа. Корреспондент Города55 сообщает, что 5 анимешников хотели оккупировать ресторан «Вкусно и точка» напротив университета.

А молодых «спортиков» похоже, в этот раз не позвали. Зато на месте находятся сотрудники полиции.

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Фото: Город55

Далее последовали задержания «редановцев». На месте работал ОМОН, а сотрудники полиции просили не снимать происходящее на видео.

На горизонте все же появились «оффники», но в этот раз они заняли наблюдательную позицию. Напомним, 1 марта, в попытках найти «редановцев», они навели беспорядки в МЕГЕ, где их и задержали полицейские. А сами анимешники благополучно скрылись из торгового центра.

Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»
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#Ксения Карагодина#ЧВК "Редан"#Сходка#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Задержание#Новости#Омск#Омская область#Россия
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