Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Омске произошла новая сходка ЧВК «Редан» напротив ОмГУПСа. Корреспондент Города55 сообщает, что 5 анимешников хотели оккупировать ресторан «Вкусно и точка» напротив университета.
А молодых «спортиков» похоже, в этот раз не позвали. Зато на месте находятся сотрудники полиции.
Далее последовали задержания «редановцев». На месте работал ОМОН, а сотрудники полиции просили не снимать происходящее на видео.
На горизонте все же появились «оффники», но в этот раз они заняли наблюдательную позицию. Напомним, 1 марта, в попытках найти «редановцев», они навели беспорядки в МЕГЕ, где их и задержали полицейские. А сами анимешники благополучно скрылись из торгового центра.