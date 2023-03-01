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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»

1 марта 2023, 12:47
Фото: Город55
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В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»

Подросткам из ЧВК «Редан» противостояли анти-редановцы.

В Омске сходка участников ЧВК «Редан» началась на Театральной площади. Корреспондент Города55 сообщил, что площадь в основном заполонили ребята в спортивных костюмах, а вот самих «редановцев» почти не было видно.

Сама сходка с 14 часов дня была перенесена на 15:00. Напомним, что «редановцы» должны были появится на сходке в определенной одежде: белый низ, черный верх, клетчатые штаны (ну и символика паука, если она у них имеется).

«Мы просто собраться решили. Нас человек 10. А они нас бить пришли», — прокомментировал один из «редановцев» корреспонденту Города55.

Отметим, что молодежи на площади собралось едва ли не больше, чем на день города.

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Фото: Город55

На место сходки прибыли представители власти. На тот момент общественный порядок никто не нарушал, драк и задержаний не было.

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Фото: Город55

Выходы с Театральной площади отрезали толпы молодых людей в «спортивках». Очевидно, что «народная оппозиция» пытается отрезать «редановцам» все пути для отступления.

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Фото: Город55

Далее сходка «пауков» передислоцировалась в сторону ТРЦ «Континент», об этом сообщили сами «редановцы». А следом за ними отправились «спортики» и прочие их «сопровождающие». После этого «редановцы» отступили в «МЕГУ». Корреспондент Города55 сообщил, что туда также выехали автозаки, вероятно, для предотвращения массовой драки.

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Фото: Город55

Отметим, что драки все же происходили, но только на улице. Видео об этом разошлись по местным пабликам.

А в самой «МЕГЕ» десятки ребят в спортивных костюмах бегали и искали по всему комплексу несчастных «редановцев». Самих ребят из ЧВК «Редан» нигде замечено не было. ОМОН подоспел после исполнения «победной стойки», где «спортики» радовались своей силе, записывая это на видео.

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Фото: Город55

Хулиганы вели себя уважительно с полицейскими в момент задержания. Также с нарушителями спокойствия ОМОН проводил профилактические беседы, после которых отпускал некоторых из ребят. Предположительно, тех, кто не убегал и не сопротивлялся. А завершилось все отловом оставшихся дебоширов.

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Фото: Город55
Психиатр рассказал, что должны предпринять родители подростков из «ЧВК Редан»
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#Ксения Карагодина#Сходка#Общество#Город#Происшествия#Полиция#ОМОН#ЧВК "Редан"#Задержание#Омск#Новости#Омская область#Россия
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