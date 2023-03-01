Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Омске сходка участников ЧВК «Редан» началась на Театральной площади. Корреспондент Города55 сообщил, что площадь в основном заполонили ребята в спортивных костюмах, а вот самих «редановцев» почти не было видно.
Сама сходка с 14 часов дня была перенесена на 15:00. Напомним, что «редановцы» должны были появится на сходке в определенной одежде: белый низ, черный верх, клетчатые штаны (ну и символика паука, если она у них имеется).
«Мы просто собраться решили. Нас человек 10. А они нас бить пришли», — прокомментировал один из «редановцев» корреспонденту Города55.
Отметим, что молодежи на площади собралось едва ли не больше, чем на день города.
На место сходки прибыли представители власти. На тот момент общественный порядок никто не нарушал, драк и задержаний не было.
Выходы с Театральной площади отрезали толпы молодых людей в «спортивках». Очевидно, что «народная оппозиция» пытается отрезать «редановцам» все пути для отступления.
Далее сходка «пауков» передислоцировалась в сторону ТРЦ «Континент», об этом сообщили сами «редановцы». А следом за ними отправились «спортики» и прочие их «сопровождающие». После этого «редановцы» отступили в «МЕГУ». Корреспондент Города55 сообщил, что туда также выехали автозаки, вероятно, для предотвращения массовой драки.
Отметим, что драки все же происходили, но только на улице. Видео об этом разошлись по местным пабликам.
А в самой «МЕГЕ» десятки ребят в спортивных костюмах бегали и искали по всему комплексу несчастных «редановцев». Самих ребят из ЧВК «Редан» нигде замечено не было. ОМОН подоспел после исполнения «победной стойки», где «спортики» радовались своей силе, записывая это на видео.
Хулиганы вели себя уважительно с полицейскими в момент задержания. Также с нарушителями спокойствия ОМОН проводил профилактические беседы, после которых отпускал некоторых из ребят. Предположительно, тех, кто не убегал и не сопротивлялся. А завершилось все отловом оставшихся дебоширов.