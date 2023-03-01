Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»

Далее сходка «пауков» передислоцировалась в сторону ТРЦ «Континент», об этом сообщили сами «редановцы». А следом за ними отправились «спортики» и прочие их «сопровождающие». После этого «редановцы» отступили в «МЕГУ». Корреспондент Города55 сообщил, что туда также выехали автозаки, вероятно, для предотвращения массовой драки.