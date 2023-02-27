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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Омские рестораторы во главе с сыном спикера Заксобрания объединяют две фирмы в одну

27 февраля 2023, 10:36
Фото: 1MI
иллюстрация
Владельцы двух «Сибкоров» уже приняли решение о слиянии.

Участники ООО «Сибкор-2», прописанного в центре Омска, приняли решение о реорганизации. К «Сибкору-2» присоединят ООО «Сибкор-1», причем единственный участник последнего уже официально согласился на слияние.

Специализация обеих фирм — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Оба «Сибкора» зарегистрированы по адресу Партизанская, 1/1 (в этом здании находится ресторан «Сибирская корона»), в списках совладельцев и директоров компаний встречаются одни и те же имена.

Например, Павел Щелконогов, владелец 46% «Сибкор-2», в прошлом был директором ООО «Сибкор-1». Он владеет 50% ООО «Версия», 10% которого в прошлом владел Денис Кошель — нынешний директор «Сибкор-1».

Важно отметить, что компаньон Щелконогова, которому принадлежат 46% «Сибкора-2», — Евгений Владимирович Варнавский, сын бессменного спикера Законодательного собрания Омской области. Когда-то он был одним из учредителей ООО «Курочка рядом» и ООО «Музыка и кино», которому принадлежит, в частности, КДЦ «Кристалл». Варнавскому принадлежит и вторая половина уставного капитала ООО «Версия».

 

Омская «Курочка рядом» сменила владельца
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#Николай Эйхвальд#Ресторанное дело#Экономика#Новости#Евгений Варнавский
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