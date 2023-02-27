Омские рестораторы во главе с сыном спикера Заксобрания объединяют две фирмы в одну

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Участники ООО «Сибкор-2», прописанного в центре Омска, приняли решение о реорганизации. К «Сибкору-2» присоединят ООО «Сибкор-1», причем единственный участник последнего уже официально согласился на слияние.
Специализация обеих фирм — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Оба «Сибкора» зарегистрированы по адресу Партизанская, 1/1 (в этом здании находится ресторан «Сибирская корона»), в списках совладельцев и директоров компаний встречаются одни и те же имена.
Например, Павел Щелконогов, владелец 46% «Сибкор-2», в прошлом был директором ООО «Сибкор-1». Он владеет 50% ООО «Версия», 10% которого в прошлом владел Денис Кошель — нынешний директор «Сибкор-1».
Важно отметить, что компаньон Щелконогова, которому принадлежат 46% «Сибкора-2», — Евгений Владимирович Варнавский, сын бессменного спикера Законодательного собрания Омской области. Когда-то он был одним из учредителей ООО «Курочка рядом» и ООО «Музыка и кино», которому принадлежит, в частности, КДЦ «Кристалл». Варнавскому принадлежит и вторая половина уставного капитала ООО «Версия».