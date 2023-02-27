Омские рестораторы во главе с сыном спикера Заксобрания объединяют две фирмы в одну

Специализация обеих фирм — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Оба «Сибкора» зарегистрированы по адресу Партизанская, 1/1 (в этом здании находится ресторан «Сибирская корона»), в списках совладельцев и директоров компаний встречаются одни и те же имена.