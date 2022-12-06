Омская «Курочка рядом» сменила владельца

Когда-то в списках учредителей компании значился сын спикера Заксобрания Омской области Владимира Варнавского Евгений. Он же был партнером Симакова по ООО «Музыка и кино», которому принадлежит, в частности, КДЦ «Кристалл». Симаков отказался от своей доли и в этой фирме, но зато он владеет третью ООО «Музыка и кино-Арена» (остальные две трети принадлежат Ольге Симаковой).