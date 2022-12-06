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Омская «Курочка рядом» сменила владельца

Сегодня, 11:02
Фото: Антон Засимов / 1MI
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Собственником предприятия теперь числится Николай Смурыгин.

Согласно данным ЕГРЮЛ, у ООО «Курочка рядом» сменился владелец. Раньше это предприятие на 100% принадлежало известному омскому бизнесмену Константину Симакову, но со 2 декабря собственником стал Николай Смурыгин.

Новый владелец и директор «Курочки рядом» Николай Смурыгин еще в середине 2010-х годов был генеральным менеджером этой сети бистро, входившей в группу компаний «Музыка и кино». 

Когда-то в списках учредителей компании значился сын спикера Заксобрания Омской области Владимира Варнавского Евгений. Он же был партнером Симакова по ООО «Музыка и кино», которому принадлежит, в частности, КДЦ «Кристалл». Симаков отказался от своей доли и в этой фирме, но зато он владеет третью ООО «Музыка и кино-Арена» (остальные две трети принадлежат Ольге Симаковой).

#Николай Эйхвальд#Экономика#Курочка рядом#Новости#Омская область#Фастфуд
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