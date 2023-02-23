29-летний омич погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания

Родился Максим в Омской области, в селе Звонарев Кут. После армии работал в Омске, а после переехал в Тюмень. В конце сентября 2022 года Максима призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Дома у военного осталась жена с трехлетним сыном, а в июне семья ждет дочь.