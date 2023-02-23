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29-летний омич погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания

23 февраля 2023, 03:33
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Жена омского десантника осталась с трехлетним сыном и еще не рожденной дочерью.

Сообщество «ВДВ Десантура» сообщило, что 15 февраля 29-летний Максим Топоров погиб в боях при Червоной Диброве Кременского района Луганской области. Он был младшим сержантом ВДВ.

Родился Максим в Омской области, в селе Звонарев Кут. После армии работал в Омске, а после переехал в Тюмень. В конце сентября 2022 года Максима призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Дома у военного осталась жена с трехлетним сыном, а в июне семья ждет дочь.

Редакция выражает соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и сослуживцам погибшего.

#Дарья Зыкова#Омск#Некролог#Спецоперация#Гибель#Общество#Новости#Омская область
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