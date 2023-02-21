В Омске 43-летнего маршрутчика арестуют на 5 суток за нарушения ПДД

Водителем оказался 43-летний омич. В отношении него составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. А также за неповиновение распоряжению полицейского возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Кировским районным судом мужчине назначено наказание в виде ареста на 5 суток.