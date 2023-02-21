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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:55

В Омске 43-летнего маршрутчика арестуют на 5 суток за нарушения ПДД

21 февраля 2023, 12:53
Фото: Управление МВД России по Омской области
Нарушителю Правил дорожного движения назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что 21 февраля около двух часов дня в Кировском округе на ул. Дианова в районе дома № 2 сотрудники ГАИ увидели микроавтобус «ГАЗель» (маршрут №500), нарушающий ПДД.

«Водитель остановился, однако на неоднократные требования автоинспекторов предъявить документы на транспортное средство и водительское удостоверение не отреагировал», — уточнили в полиции.

Водителем оказался 43-летний омич. В отношении него составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. А также за неповиновение распоряжению полицейского возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Кировским районным судом мужчине назначено наказание в виде ареста на 5 суток.

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#Ксения Карагодина#ПДД#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Суд#Новости#Омск#Омская область
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