Запах «тухлых яиц», отключение воды в 100 домах и магнитные бури. Омск сегодня

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщает, что сегодня, 20 февраля над Омской областью проходит возмущение магнитосферы. С 12:00 до 15:00 прошла небольшая буря (4 балла). Ранним утром прогнозируют небольшое затишье, а с 6 часов утра и до полудня 21 февраля снова 4 балла. Затем омичи могут быть спокойны до 4 марта. А уже 5 марта прогнозируют бурю в 4 балла, 6 марта — 5 баллов. Сложный день для метеозависимых омичей выпадет на понедельник. За 2 дня буря утихнет до 15 числа, а там снова 4 балла. 19 марта пройдет буря в 6 баллов.

