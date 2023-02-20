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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Запах «тухлых яиц», отключение воды в 100 домах и магнитные бури. Омск сегодня

20 февраля 2023, 14:31
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В воздухе Омска зафиксировали превышение сероводорода и диоксида азота

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала сводку превышений за 16 февраля. Характерный запах тухлых яиц витал в воздухе из-за выброса сероводорода. Показатель ПДК в Ленинском округе был 1.1, В Советском округе содержание сероводорода фиксировали в пределах 0.5 по стандартному индексу. Также по 0.6 оксида углерода в Кировском и Ленинском округах, по 0.5 этилбензола и диоксида серы зафиксировали в Ленинском округе.17 февраля диоксид азота перешел границу нормы.

Дышать опасно. В омский воздух попали сразу два опасных вещества подряд
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Новость №2. В Омске 100 домов останутся без питьевой воды почти на сутки

21 февраля с 3:00 до 23:00 около сотни домов попадут под отключение холодной воды. В «ОмскВодоканале» уточнили, что отключение пройдет из-за замены задвижки. Отметим, что воду отключат в жилых домах, а также в административных зданиях. О том, поставят ли где-то машину с питьевой водой, не сообщили. Под отключение попали дома на самой Осоавиахимовской, нескольких Северных, Орджоникидзе, Тарской, Совхозных, Герцена и некоторых других.

Из-за ремонта задвижки на водопроводе больше 100 домов в Омске останутся без воды
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Новость №3. В Омске метеозависимым горожанам стоит запастись лекарствами от мигрени

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сообщает, что сегодня, 20 февраля над Омской областью проходит возмущение магнитосферы. С 12:00 до 15:00 прошла небольшая буря (4 балла). Ранним утром прогнозируют небольшое затишье, а с 6 часов утра и до полудня 21 февраля снова 4 балла. Затем омичи могут быть спокойны до 4 марта. А уже 5 марта прогнозируют бурю в 4 балла, 6 марта — 5 баллов. Сложный день для метеозависимых омичей выпадет на понедельник. За 2 дня буря утихнет до 15 числа, а там снова 4 балла. 19 марта пройдет буря в 6 баллов.

Метеозависимым омичам стоит запасаться лекарствами от мигрени
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#Ксения Карагодина#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область
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