Из-за ремонта задвижки на водопроводе больше 100 домов в Омске останутся без воды

«ОмскВодоканал» извинился за грядущие неудобства и предупредил абонентов, что из-за замены задвижки на ул. Осоавиахимовской около сотни домов попадут под отключение холодной воды с 3:00 до 23:00 21 февраля. Останутся без воды и жилые дома, и административные здания. О том, поставят ли где-то машину с питьевой водой, не сообщили.