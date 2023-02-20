Из-за ремонта задвижки на водопроводе больше 100 домов в Омске останутся без воды

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 08:00
«ОмскВодоканал» извинился за грядущие неудобства и предупредил абонентов, что из-за замены задвижки на ул. Осоавиахимовской около сотни домов попадут под отключение холодной воды с 3:00 до 23:00 21 февраля. Останутся без воды и жилые дома, и административные здания. О том, поставят ли где-то машину с питьевой водой, не сообщили.
Под отключение попадают дома на самой Осоавиахимовской, нескольких Северных, Орджоникидзе, Тарской, Совхозных, Герцена и некоторых других. С полным списком адресов можно ознакомиться в документе: