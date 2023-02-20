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Published Сегодня, 06:44

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Из-за ремонта задвижки на водопроводе больше 100 домов в Омске останутся без воды

20 февраля 2023, 06:44
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске останется без питьевой воды почти на сутки огромная часть Центрального округа.

«ОмскВодоканал» извинился за грядущие неудобства и предупредил абонентов, что из-за замены задвижки на ул. Осоавиахимовской около сотни домов попадут под отключение холодной воды с 3:00 до 23:00 21 февраля. Останутся без воды и жилые дома, и административные здания. О том, поставят ли где-то машину с питьевой водой, не сообщили.

Под отключение попадают дома на самой Осоавиахимовской, нескольких Северных, Орджоникидзе, Тарской, Совхозных, Герцена и некоторых других. С полным списком адресов можно ознакомиться в документе:

Полный список адресов, где не будет воды 21 февраля
#Дарья Зыкова#Омск#Авария#Водоканал#Отключение воды#Ремонтные работы#Холодное водоснабжение#Питьевая вода#Город#Новости
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