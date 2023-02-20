Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Метеозависимым омичам стоит запасаться лекарствами от мигрени

20 февраля 2023, 11:48
Фото: 1MI
иллюстрация
Сегодняшние возмущения магнитосферы — лишь предвестник бурь, которые ждут омичей в марте.

Сегодня над Омской областью проходит возмущение магнитосферы, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Наблюдается небольшая буря в 4 балла с 12 до 15 часов. Второй ее пик придется на ночь — с 21 часа до 3 часов ночи 21 февраля. Ранним утром астрономы ждут небольшое затишье, а с 6 утра и до полудня 21 числа снова 4 балла.

Затем, по прогнозу, омичей ждет спокойствие: колебания магнитосферы составят от 2 до 3 баллов. 5 марта возмущения снова достигнут 4 баллов, а 6 числа будет буря в 5 баллов. Снова самый сложный день для метеозависимых жителей региона выпадет на понедельник. За два дня буря утихнет вплоть до 15 числа: там снова 4 балла. Вторую бурю в 6 баллов прогнозируют на 19 марта.

Фото: скриншот сайта tesis.xras.ru
Магнитные бури в Омске. Что ждать метеозависимым омичам в ближайший месяц
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Магнитные бури#Прогноз#Метеозависимость#Головная боль#Новости#Омская область#Атмосферные явления#Активность на солнце
Подпишитесь
Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Сегодня, 03:06
Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова
Сегодня, 11:50
В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников
Сегодня, 09:37
Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда
Сегодня, 10:33
«Неожиданность» для зимы. Омичи разучились ездить по городу во время снегопада
Сегодня, 11:56
Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?
Сегодня, 09:05