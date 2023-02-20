Метеозависимым омичам стоит запасаться лекарствами от мигрени

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Сегодня над Омской областью проходит возмущение магнитосферы, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Наблюдается небольшая буря в 4 балла с 12 до 15 часов. Второй ее пик придется на ночь — с 21 часа до 3 часов ночи 21 февраля. Ранним утром астрономы ждут небольшое затишье, а с 6 утра и до полудня 21 числа снова 4 балла.
Затем, по прогнозу, омичей ждет спокойствие: колебания магнитосферы составят от 2 до 3 баллов. 5 марта возмущения снова достигнут 4 баллов, а 6 числа будет буря в 5 баллов. Снова самый сложный день для метеозависимых жителей региона выпадет на понедельник. За два дня буря утихнет вплоть до 15 числа: там снова 4 балла. Вторую бурю в 6 баллов прогнозируют на 19 марта.