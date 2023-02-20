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Published Сегодня, 06:06

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Дышать опасно. В омский воздух попали сразу два опасных вещества подряд

20 февраля 2023, 06:06
Фото: Город55
иллюстрация

В омском воздухе фиксировали превышение сероводорода и диоксида азота

Во время режима НМУ Омск заволокло сероводородом. Запах не уходил несколько дней. Также несколько других опасных веществ «подбирались» к границам нормы, и ПДК на следующий же день превысил диоксид азота.

Головная боль, тошнота, отек легких и риск развития онкологии — вот, что поджидало омичей за прошедшие выходные. Омичи активно жаловались в соцсетях на запах химии, тухлых яиц и канализации.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала сводку превышений за 16 февраля. «Чутье» омичей не обмануло, характерный запах тухлых яиц висел в воздухе из-за выброса сероводорода. В Ленинском округе показатель ПДК был 1.1, не было «свежо» и в других районах города. Например, в Советском округе содержание сероводорода фиксировали в пределах 0.5 по стандартному индексу.

Также 16 числа было по 0.6 оксида углерода в Кировском и Ленинском округах, по 0.5 этилбензола и диоксида серы было в Ленинском округе. «Подбирался» к границам нормы онкоопасный диоксид азота. В воздухе Кировского, Советского и Центрального округа фиксировали 0.6, а в Ленинском — 0.7.

17 февраля диоксид азота «перешагнул» границу нормы. В сообществе «Дыши! Омск» минприроды опубликовало в комментарии информацию о превышении ПДК в 1.35. Город55 обратился в пресс-службу минпророды Омской области за комментарием по поводу выбросов, но пока ответа не поступило.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Фото: проект Дыши! Омск
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#Дарья Зыкова#Омск#Выбросы#Режим нму#Атмосферный воздух#Экология#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости
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