Дышать опасно. В омский воздух попали сразу два опасных вещества подряд

Также 16 числа было по 0.6 оксида углерода в Кировском и Ленинском округах, по 0.5 этилбензола и диоксида серы было в Ленинском округе. «Подбирался» к границам нормы онкоопасный диоксид азота. В воздухе Кировского, Советского и Центрального округа фиксировали 0.6, а в Ленинском — 0.7.