Дышать опасно. В омский воздух попали сразу два опасных вещества подряд

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Головная боль, тошнота, отек легких и риск развития онкологии — вот, что поджидало омичей за прошедшие выходные. Омичи активно жаловались в соцсетях на запах химии, тухлых яиц и канализации.
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала сводку превышений за 16 февраля. «Чутье» омичей не обмануло, характерный запах тухлых яиц висел в воздухе из-за выброса сероводорода. В Ленинском округе показатель ПДК был 1.1, не было «свежо» и в других районах города. Например, в Советском округе содержание сероводорода фиксировали в пределах 0.5 по стандартному индексу.
Также 16 числа было по 0.6 оксида углерода в Кировском и Ленинском округах, по 0.5 этилбензола и диоксида серы было в Ленинском округе. «Подбирался» к границам нормы онкоопасный диоксид азота. В воздухе Кировского, Советского и Центрального округа фиксировали 0.6, а в Ленинском — 0.7.
17 февраля диоксид азота «перешагнул» границу нормы. В сообществе «Дыши! Омск» минприроды опубликовало в комментарии информацию о превышении ПДК в 1.35. Город55 обратился в пресс-службу минпророды Омской области за комментарием по поводу выбросов, но пока ответа не поступило.