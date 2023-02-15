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Published Сегодня, 05:25

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В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один

15 февраля 2023, 05:25
Фото: Омский городской совет
иллюстрация
Очередным заместителем Владимира Корбута стала Светлана Студеникина

В Омском городском совете сегодня прошло очередное пленарное заседание. В повестке было два пункта, касавшиеся создания должности третьего вице-спикера и избрания депутата на этот пост.

Сейчас в городском парламенте два заместителя председателя (первый, Виталий Путинцев, и просто заместитель, Дмитрий Сахань). Они, как и спикер Владимир Корбут, являются «депутатами на постоянной основе», то есть получают зарплату из бюджета. Есть и еще один такой депутат — Светлана Студеникина, которая не занимала в Горсовете никакой пост. Предполагалось, что именно ее сделают третьим вице-спикером. Так и вышло.

Сначала депутаты единогласно проголосовали за создание новой должности. Потом Дмитрий Сахань предложил кандидатуру Студеникиной. Выяснилось, что фракция «Единой России», составляющая абсолютное большинство, уже выразила ей поддержку.

— На вчерашнем заседании фракция единогласно поддержала Светлану Михайловну, — сообщил Дмитрий Лицкевич. — Лично я уже третий созыв работаю с ней и могу сказать только самые хорошие слова…

Других предложений не прозвучало, так что объявленное голосование оказалось безальтернативным. Депутаты единогласно высказались «за».

Напомним: Светлана Студеникина с 1997 года была директором Омского музыкально-педагогического колледжа и оставила этот пост только осенью 2022 года. В Городском совете она заседает с 2012 года, третий созыв подряд.

 

Председателю Омского горсовета решили добавить еще одного заместителя
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#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Город#Новости#Светлана Студеникина
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