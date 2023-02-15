В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один

Сейчас в городском парламенте два заместителя председателя (первый, Виталий Путинцев, и просто заместитель, Дмитрий Сахань). Они, как и спикер Владимир Корбут, являются «депутатами на постоянной основе», то есть получают зарплату из бюджета. Есть и еще один такой депутат — Светлана Студеникина, которая не занимала в Горсовете никакой пост. Предполагалось, что именно ее сделают третьим вице-спикером. Так и вышло.