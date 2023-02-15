В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:53
В Омском городском совете сегодня прошло очередное пленарное заседание. В повестке было два пункта, касавшиеся создания должности третьего вице-спикера и избрания депутата на этот пост.
Сейчас в городском парламенте два заместителя председателя (первый, Виталий Путинцев, и просто заместитель, Дмитрий Сахань). Они, как и спикер Владимир Корбут, являются «депутатами на постоянной основе», то есть получают зарплату из бюджета. Есть и еще один такой депутат — Светлана Студеникина, которая не занимала в Горсовете никакой пост. Предполагалось, что именно ее сделают третьим вице-спикером. Так и вышло.
Сначала депутаты единогласно проголосовали за создание новой должности. Потом Дмитрий Сахань предложил кандидатуру Студеникиной. Выяснилось, что фракция «Единой России», составляющая абсолютное большинство, уже выразила ей поддержку.
— На вчерашнем заседании фракция единогласно поддержала Светлану Михайловну, — сообщил Дмитрий Лицкевич. — Лично я уже третий созыв работаю с ней и могу сказать только самые хорошие слова…
Других предложений не прозвучало, так что объявленное голосование оказалось безальтернативным. Депутаты единогласно высказались «за».
Напомним: Светлана Студеникина с 1997 года была директором Омского музыкально-педагогического колледжа и оставила этот пост только осенью 2022 года. В Городском совете она заседает с 2012 года, третий созыв подряд.