Жена омского депутата Гуселетова оставила пост главы строительной компании

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В обществе с ограниченной ответственностью «Инком», зарегистрированном в Омске на улице Шукшина, сменился директор. Еще вчера, 13 февраля, фирмой руководила Ольга Гуселетова, но ее сменил Степан Иванов.
«Инком» — это строительная компания. Ольга Гуселетова (жена депутата Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимира Гуселетова) долго была еще и единственной владелицей фирмы, но две недели назад продала ее тому же Иванову. Кстати, Гуселетов был учредителем фирмы, владел ею на 100% до 2017 года и на 20% как компаньон супруги — до 2019 года.
На данный момент Ольга Гуселетова остается владелицей еще одной строительной компании, «Центрсибирь». У ее супруга остался только один бизнес-актив, производственно-строительная компания «Art-Мастер». Обе эти фирмы, как и «Инком», в последние годы убыточны.
Степан Иванов до покупки «Инкома» не владел никакими бизнес-активами.