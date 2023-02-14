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Published Сегодня, 04:56

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Жена омского депутата Гуселетова оставила пост главы строительной компании

14 февраля 2023, 04:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Прежде она продала фирму Степану Иванову.

В обществе с ограниченной ответственностью «Инком», зарегистрированном в Омске на улице Шукшина, сменился директор. Еще вчера, 13 февраля, фирмой руководила Ольга Гуселетова, но ее сменил Степан Иванов.

«Инком» — это строительная компания. Ольга Гуселетова (жена депутата Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимира Гуселетова) долго была еще и единственной владелицей фирмы, но две недели назад продала ее тому же Иванову. Кстати, Гуселетов был учредителем фирмы, владел ею на 100% до 2017 года и на 20% как компаньон супруги — до 2019 года.

На данный момент Ольга Гуселетова остается владелицей еще одной строительной компании, «Центрсибирь». У ее супруга остался только один бизнес-актив, производственно-строительная компания «Art-Мастер». Обе эти фирмы, как и «Инком», в последние годы убыточны.

Степан Иванов до покупки «Инкома» не владел никакими бизнес-активами.

 

Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
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#Николай Эйхвальд#Строительство#Экономика#Новости
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