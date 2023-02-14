Жена омского депутата Гуселетова оставила пост главы строительной компании

«Инком» — это строительная компания. Ольга Гуселетова (жена депутата Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимира Гуселетова) долго была еще и единственной владелицей фирмы, но две недели назад продала ее тому же Иванову. Кстати, Гуселетов был учредителем фирмы, владел ею на 100% до 2017 года и на 20% как компаньон супруги — до 2019 года.